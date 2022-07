Aurora Ramazzotti con il bikini coordinato alla camicia: il look per la spiaggia è griffato Aurora Ramazzotti non rinuncia allo stile neanche al mare: bikini, cappellino e camicia paisley sono coordinati!

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti in Etro

L'estate è arrivata e il caldo di questi giorni invoglia a fuggire dalla città per cercare refrigerio in spiaggia. Anche le star si godono le prime vacanze al mare, sfoggiando costumi colorati e trendy. Aurora Ramazzotti, conduttrice e icona social, si gode un tuffo a Forte dei Marmi, in Toscana, dove ha sfoggiato uno dei costumi di tendenza per l'estate 2022: il bikini a triangolo con i laccetti, in una fantasia paisley nei colori del mare. Non solo: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker lancia anche il copricostume più chic dell'estate: una camicia oversize, fresca e colorata.

Il bikini a triangolo di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si sta godendo il meritato riposo dopo un anno fitto di impegni professionali. L'estate sembra essere una stagione che ama particolarmente, visto che sui social condivide le foto spensierate in spiaggia, tra scherzi in acqua e costumi di tendenza, come il trikini con il maxi oblò centrale. A Forte dei Marmi ha sfoggiato un modello mini: un bikini a triangolo con i laccetti di Etro. Il modello, nell'iconica fantasia Liquid Paisley, costa 295 euro sul sito.

Aurora Ramazzotti in Etro

Per proteggersi dal sole ha poi indossato una camicia paisley e un bucket hat coordinato: hanno la stessa fantasia paisley del costume, ma in un caldo rosa pesca. Il look è interamente griffato Etro: Aurora Ramazzotti infatti è stata invitata a partecipare a un evento esclusivo della casa di moda, che invita gli amici e gli ambassador del brand nelle località marittime più belle del mondo, da Capri a Mykonos, fino a Forte dei Marmi.

Il bikini Etro di Aurora Ramazzotti

La camicia è il copricostume di tendenza dell'estate 2022

Stare al sole è un piacere, ma bisogna stare attenti a proteggere la pelle: Aurora Ramazzotti ha spiegato ai fan di essere "allergica al sole" e di riempirsi di piccole bolle ogni volta che esagera con l'esposizione. Per questo è molto attenta ad evitare le scottature: in spiaggia indossa occhiali da sole con le lenti allungate, stile anni Novanta, e si ripara la testa con un cappellino. L'accessorio da copiare? La camicia aperta, indossata al posto di un copricostume.

La camicia di Aurora Ramazzotti è firmata Etro

Più comoda di un abitino prendisole e più chic di un pareo, la camicia è l'accessorio versatile per le giornate in spiaggia: è perfetta fino all'aperitivo, annodata sugli shorts jeans o su una gonna dal sapore folk. Ancora una volta Aurora Ramazzotti si conferma una vera trendsetter!