video suggerito

Elisabetta Gregoraci sfida il dress code: abito color panna al matrimonio degli amici Elisabetta Gregoraci è tornata in Calabria, a Soverato, per il matrimonio di una coppia di amici. Ha scelto un abito a sirena color panna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci

Questa estate Elisabetta Gregoraci non sarà impegnata, come di tradizione, con Battiti Live, il programma che l'ha vista al testimone per diversi anni. Al suo posto per la prima volta Ilary Blasi. I fan si chiedono dove e quando potranno ritrovarla sul piccolo schermo. In attesa di conferme sul piano professionale, la showgirl ne sta approfittando per godersi l'estate con famiglia, amici e fidanzato. È volata in Calabria per il matrimonio di una coppia di amici.

Il look di Elisabetta Gregoraci per il matrimonio

La showgirl è tornata nella sua terra d'origine, per partecipare alle nozze di una coppia di amici. Come sempre, ha portato un po' fan e follower con sé mostrando alcuni scatti della giornata. Con loro è solita condividere istantanee di vita privata e professionale: shooting, viaggi, la quotidianità col figlio. Sul fronte sentimentale è più riservata: sono rare le foto col compagno Giulio Fratini, con cui fa ormai coppia fissa da un paio d'anni.

Quando torna in Calabria, è sempre una festa. Stavolta, poi, l'occasione era particolarmente gioiosa: il matrimonio degli amici Maria Rosaria e Tommaso, che si sono detti sì a Soverato, che è proprio la città dove è nata. L'anno scorso era tornata lì per festeggiare i 102 anni dell'amata nonna, venuta poi a mancare alcuni mesi dopo.

Leggi anche Estate total white per Elisabetta Gregoraci: tra scollature e trasparenze è fan del bianco

Per il matrimonio, la showgirl ha fatto uno strappo alla regola. Si è infatti vestita di color panna, un abito a sirena con maxi scollatura leggermente arricciato, con una stola in seta bianca di Louis Vuitton. È una piccola "violazione" del dress code tradizionale da matrimonio. In queste occasioni, infatti, è preferibile evitare il bianco, l'avorio, il panna per non ricalcare il look nuziale della sposa e lasciare a lei soltanto quella tonalità candida.

Viceversa, sì a colori pastello, che sono sempre i più gettonati: rosa, pesca, celeste, giallo. Questa estate oltre a queste nuance romantiche e delicate, che non passano mai di moda, sono di tendenza anche colori più vistosi e accesi, perfetti per chi ama spiccare e dare un tocco più vivace al look: verde acido, oro, blu elettrico.