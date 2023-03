Elisabetta Canalis in topless: anticipa l’estate con le foto in slip bianco Per Elisabetta Canalis l’estate è già cominciata e a dimostrarlo sono le foto che ha appena postato sui social. La showgirl ha posato in topless, incantando i fan con la sua sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è rientrata a Los Angeles dopo aver trascorso diverse settimane a Milano per la Fashion Week, attirando le attenzioni dei media per un presunto flirt con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Al momento non ha né smentito, né confermato le voci, lasciando un velo di mistero sulla questione. La cosa certa è che sembra essersi ributtata a capofitto nel lavoro: dopo essersi mostrata senza trucco e senza filtri al termine di un trattamento beauty ieri pomeriggio, oggi ha condiviso degli scatti di un nuovo shooting all'insegna della sensualità.

Elisabetta Canalis posa in topless

Mancano ancora più di 10 giorni all'inizio della primavera ma Elisabetta Canalis sembra essere già pronta per accogliere con sensualità la bella stagione, tanto da aver addirittura anticipato i tempi dando il via all'estate. Che si tratti o meno di uno shooting realizzato per un nuovo progetto fashion, non importa, la cosa certa è che la showgirl ha lasciato i fan senza fiato con delle foto super provocanti. Gli scatti sono in bianco e nero (come indicato anche nella didascalia con due cuoricini black&white) e la mostrano in topless con indosso solo un paio di slip.

Elisabetta Canalis in topless

Le foto in slip di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis non sembra avere rivali in fatto di provocazioni e lo ha dimostrato nelle ultime ore, condividendo delle foto in topless sui social. Si è lasciata immortalare sullo sfondo di una enorme terrazza coperta solo da un tanga di raso total white: nel primo scatto è stesa sul pavimento di spalle col lato b in primo piano, nel secondo prende la tintarella con tanto di cappello di paglia e copre il décolleté con un libro (ma lasciando gli addominali scolpiti in bella vista). Insomma, per l'ex velina l'estate è già arrivata e, a giudicare dai presupposti, è prontissima per infiammare Instagram.