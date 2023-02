Elisabetta Canalis, il nuovo look in stile college: i cuissardes in denim sono da avere in primavera Elisabetta Canalis continua a spopolare con la sua sensualità. Nelle ultime ore ha seguito il trend dei look college, sfoggiando un paio di cuissardes in denim destinati a diventare il must della prossima stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis potrà pure aver superato i 40 anni ma continua a essere una delle icone glamour più amate del nostro paese. Certo, si è trasferita stabilmente a Los Angeles con la famiglia, dunque è possibile vederla in Italia solo durante le feste o per eventi particolari come la Fashion Week, ma sui social continua a mantenere un rapporto diretto con i suoi "compaesani". Con foto e video porta la loro attenzione sulle sue scelte di stile all'insegna del glamour e della sensualità. Se qualche giorno fa aveva anticipato la primavera con un look vitaminico giallo acceso, nelle ultime ore ha puntato tutto sullo stile college che di sicuro diventerà imitatissimo fin dall'inizio della bella stagione.

Il nuovo look di Elisabetta Canalis

Lo stile college sta spopolando da diversi anni e, a quanto pare, tornerà in voga anche nella prossima stagione. A dimostrarlo è stato il nuovo look di Elisabetta Canalis, che sui social si è immortalata casual e sofisticata tra le strade di West Los Angeles al motto di "Pizza is on the way". Sebbene non dovesse andare a nessun evento di gala, ha curato lo stesso il suo outfit nei minimi dettagli. Ha abbinato top e micro shorts neri a una giacca firmata Philosophy di Lorenzo Serafini, un modello oversize in tessuto teddy ispirato proprio ai college americani, con il logo della Maison sul petto. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 995 euro.

Elisabetta Canalis con giacca Philosophy di Lorenzo Serafini, stivali Diesel

Elisabetta Canalis anticipa il trend della primavera

Per completare il look dall'animo street Elisabetta Canalis ha puntato su un accessorio che si preannuncia un vero e proprio must della prossima stagione, di cosa si tratta? Degli stivali cuissardes di jeans, perfetti per essere abbinati agli outfit total denim.

Cuissardes Diesel

L'ex velina ha esaltato le gambe lasciate nude con un modello alto fin sopra alla coscia, a punta e col tacco a spillo, contraddistinto da cuciture asimmetriche sui gambali che ricordano la struttura dei jeans 5 tasche. Chi li ha firmati? Diesel, Maison di cui la Canalis seguì la sfilata milanese qualche mese fa. Insomma, la showgirl si è riconfermata ancora un'indiscussa icona fashion capace di incantare tutti con la sua sensualità.