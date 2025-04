video suggerito

Elisa Isoardi in costume e senza trucco: "La conquista è mostrarsi per come si è, pregi e difetti" La conduttrice è volata a Malindi, per registrare una puntata di "Linea Verde Italia": arrivano da lì le sue prime foto in costume e completamente al naturale.

A cura di Giusy Dente

Il primo tuffo della stagione, per Elisa Isoardi, è in Africa, a Malindi per la precisione. Arriva da qui la foto in costume della conduttrice, che ha condiviso con fan e follower uno scorcio mozzafiato della spiaggia e degli scatti che la ritraggono al naturale. Niente make-up e niente filtri, ha lasciato che a parlare fosse il suo viso senza alcun artificio, con alle spalle la bellezza di un paradiso terrestre.

Elisa Isoardi al naturale

Siamo talmente abituati a corpi tutti uguali nella loro perfezione, che un viso completamente al naturale, senza make-up, filtri e senza ritocchini vari fa quasi impressione. Sui social è una rarità: quello è il luogo per eccellenza dove sfoggiare la fantomatica "perfezione", mettendo da parte ogni tipo di difetto. Non c'è spazio per le rughe, l'acne, i segni del tempo. Per questo fa ancora notizia quando una celebrity fa la scelta opposta, ossia quella di farsi vedere in una chiave normale e del tutto umana.

Lo ha fatto di recente Gaia, mostrando la pelle segnata dall'acne, forse a causa del tanto stress di questo periodo. "Inizialmente volevo coprire, ma ci tengo a normalizzare" ha scritto la cantante, che ha quindi scelto di farsi vedere esattamente per ciò che è. Ed è la stessa scelta di Elisa Isoardi, che incantata dalla bellezza della spiaggia di Malindi non ha perso tempo a ritoccare il paesaggio o il suo viso.

Intervistata da Gente ha spiegato di aver girato lì la puntata del 26 aprile di Linea Verde Italia. Ma tra una pausa e l'altra dalle riprese ha avuto modo di concedersi un momento di relax:

Con la mia collega Monica Caradonna mi sono goduta un bagno nell’Oceano Indiano. Mi ero appena svegliata, è stato il primo tuffo della stagione. Un tuffo nella meraviglia, in un paradiso avvolto da un silenzio che esprime più di tante parole.

La foto scattata sulla spiaggia la vede completamente al naturale, con un costume nero intero semplicissimo:

La conquista è proprio questa: mostrarsi per come si è, consapevoli di ciò che sei, dell’età che hai. Del tuo corpo, pregi e difetti, delle piccole imperfezioni, che poi sono quelle che ti rendono unica, fiera di ciò che hai costruito finora. Se mi riguardo indietro ho fatto molto più di quanto avessi mai sognato.