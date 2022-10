Elettra Lamborghini con la maxi scollatura: la sua nuova tutina a fiori costa oltre 2mila euro Elettra Lamborghini è tornata a sorprendere i fan con uno dei suoi look glamour e sensuali. Ha puntato sulla stampa floreale, osando con una jumpsuit seconda pelle caratterizzata da una scollatura maxi.

A cura di Valeria Paglionico

È ormai da diversi anni che Elettra Lamborghini è diventata uno dei volti più amati della tv italiana e, sebbene negli scorsi mesi si fosse presa una pausa dai riflettori per godersi la vita matrimoniale con Afrojack, ora è tornata a lavorare a pieno ritmo. Ospitate televisive, progetti musicali inediti ed esclusive collaborazioni: l'ereditiera è letteralmente scatenata. Ad accomunare tutte le sue esperienze nello spettacolo non può che essere lo stile glamour e iper sensuale che da sempre la contraddistingue. Dopo il look di pizzo e il tailleur mannish portato senza reggiseno, questa volta ha pensato bene di puntare sui fiori.

Il look fiorato di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini mantiene sempre un certo riserbo sulle sue prossime ospitate televisive: ha l'abitudine di immortalarsi in camerino preparata di tutto punto ma senza rivelare quale sarà il palco su cui sfoggerà quel look. Di recente lo ha fatto ancora, mostrandosi in una versione iper provocante e glamour. Ha indossato una jumpsuit seconda pelle a fondo nero ma ricoperta di rose rosse, un modello aderentissimo con le maniche lunghe, le spalline imbottite e un drappeggio intrecciato all'altezza della vita. La sua particolarità? Ha una profondissima scollatura che ha messo in risalto il seno esplosivo dell'ereditiera.

Elettra Lamborghini in Saint Laurent

Chi ha firmato la tuta di Elettra Lamborghini

La Lamborghini non ha mai nascosto la sua passione per le griffe e, dopo aver mostrato sui social le nuove galosce "di lusso", anche questa volta ha puntato tutto su un capo tutt'altro che economico. La sua tutina fiorata è firmata Saint Laurent e sugli e-commerce fashion viene venduta a 2.290 euro.

Jumpsuit Saint Laurent

Nel suo look floreale non sono mancati i tacchi a spillo, ha sfoggiato un paio di sandali alti in un colore a contrasto, il verde smeraldo. Per quanto riguarda i capelli, invece, li ha tenuti legati in un mezzo raccolto, mettendo in risalto la pelle di porcellana e i profondi occhi azzurri. In quante avranno il coraggio di osare tanto durante l'autunno?