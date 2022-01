Elettra Lamborghini a 17 anni: com’era prima del tatuaggio leopardato sul lato b Elettra Lamborghini ha ritrovato gli hardisk dei suoi vecchi pc e non ha esitato a condividere le foto del passato risalenti all’adolescenza. Ecco com’era l’ereditiera da ragazzina prima del tatuaggio maculato sul lato b.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini potrà pure essersi presa una pausa dalla tv ma continua a essere seguitissima sui social, dove ama avere un rapporto diretto con i fan. Tra foto e Stories documenta ogni dettaglio della sua quotidianità, dai viaggi in giro per il mondo col marito Afrojack agli shooting fotografici di cui è protagonista. Complice il ritorno nella casa bolognese di famiglia e il ritrovamento degli hardisk dei sui vecchi computer, sui social ha condiviso diversi ricordi del passato, rivelando com'era da adolescente: ecco la foto che mostra l'incredibile trasformazione dell'ereditiera.

Elettra Lamborghini, la foto da teenager

Elettra Lamborghini è molto legata al suo passato e sui social non ci pensa su due volte ad aprire gli "album dei ricordi". Come da lei stessa dichiarato, non è mai stata ossessionata dalla chirurgia estetica, avrebbe fatto solo un ritocco al seno ma per il resto è rimasta naturale al 100% e sottolinea con orgoglio che sia il naso che il lato b prorompente sono suoi. Com'era prima che il décolleté diventasse esplosivo? Lo ha rivelato lei stessa con una foto in costume di quando aveva 17 anni, nella quale, oltre a essere meravigliosa, vantava anche un seno naturalmente procace.

Elettra Lamborghini a 17 anni

Elettra Lamborghini senza il tattoo sul sedere

Qual è l'altra cosa che è cambiata col passare del tempo nel look di Elettra? Ha ricoperto il corpo di tatuaggi e piercing di diamanti, anche se è soprattutto il disegno che ha impresso con l'inchiostro indelebile sul lato b che ha rivoluzionato la sua immagine. Nello scatto postato sui social non aveva ancora il grosso tattoo leopardato, ormai diventato il suo "marchio di fabbrica", ma, fatta eccezione per quel dettaglio, sembra non essere cambiata. Già all'epoca, infatti, portava i capelli a caschetto e i micro bikini che mettevano in risalto la silhouette. Insomma, sebbene da allora sia passato un decennio, la Lamborghini non ha perso la bellezza e la sensualità che da sempre la contraddistinguono.