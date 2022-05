È morto Carlo Pambianco: l’imprenditore del settore moda aveva 83 anni Questa notte è venuto a mancare l’imprenditore Carlo Pambianco, personalità di riferimento nel settore moda e lusso. Aveva 83 anni.

A cura di Giusy Dente

in foto: Carlo Pambianco

Questa notte è morto l’imprenditore milanese Carlo Pambianco. Il suo nome fa pensare immediatamente al mondo della moda e del lusso, dove ha maturato una lunga esperienza e una carriera di successo. Il gruppo più noto da lui fondato (nel 1977) è la ex Pambianco Strategie di Impresa, oggi Pambianco Srl, società di consulenza per le aziende operanti nel settore fashion. Le aiuta nella pianificazione e attuazione dei loro progetti di sviluppo, ne cura le esigenza, ne sviluppa strategia di mercato per renderle competitive e al passo coi tempi. Di recente alla consulenza ha affiancato l’editoria, con una testata online interamente dedicata alle news riguardanti tendenze, lifestyle, beauty, design, eccellenze del made in Italy.

in foto: Carlo Pambianco

L'azienda ricorda il suo fondatore

La notizia della morte di Carlo Pambianco è stata diffusa anche sui social, dove è stato ricordato con parole toccanti che ne hanno messo in luce il valore di uomo e quello di professionista del settore moda e lusso. "Le sue intuizioni professionali, la sua energia personale, il suo entusiasmo e la curiosità verso ogni aspetto della vita, sono alla base del successo di Pambianco, oggi un'azienda di valore, riconosciuta in Italia e a livello internazionale per la sua autorevolezza e credibilità. L'innata vitalità di Carlo Pambianco è e sarà un'ispirazione costante per tutti i collaboratori della nostra azienda" si legge sul post dell'azienda. I funerali verranno celebrati mercoledì 11 maggio alle ore 14.45 presso la Basilica di San Babila in Corso Monforte 1.