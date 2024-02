È Carnevale a casa di Chiara Ferragni: il primo costume di Vittoria è da scimmietta I Ferragnez amano i travestimenti e a Carnevale si sbizzarriscono con costumi originali per i figli. Ecco cosa hanno scelto per la piccola Vittoria quest’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in questo periodo delicato si sta dedicando molto alla famiglia e sta trascorrendo la maggior parte del tempo coi figli e le sorelle. Se da un lato è una scelta di cuore, dall'altro nasconde anche una strategia di comunicazione. Sui social, l'imprenditrice sta gradualmente tornando presente e lo sta facendo, appunto, dando la precedenza alle sue vesti di madre. È un modo per ricostruire la propria reputazione e credibilità. Abbondano gli scatti che la ritraggono coi figli, gli unici che compaiono con lei oltre alle sorelle, alla madre Marina Di Guardo. L'imprenditrice ha mostrato ai follower il primo costumino di Carnevale della piccola Vittoria.

I Ferragnez amano il Carnevale

Il Carnevale è una ricorrenza molto sentita in casa Ferragnez. La famiglia, infatti, ama i travestimenti, ama ricreare alla perfezione i look di personaggi celebri del mondo dei film o dei cartoon. Lo fanno soprattutto ad Halloween, con outfit spesso coordinati e curatissimi, come quando si sono vestiti da famiglia Addams o quando hanno scelto il tema Toy Story. Il Carnevale è amatissimo soprattutto dai piccoli di Casa, da Leone e Vittoria, che nel periodo di Carnevale sfoggiano più di un travestimento. Spesso è Fedez a studiare per loro dei costumi speciali, tutti originalissimi. Soprattutto Vittoria, negli anni ci ha abituati a parecchie sorprese.

L'abbiamo vista nei panni di una vecchietta nel 2022, l'anno scorso era un'adorabile regina Elisabetta in miniatura e come dimenticare quando Fedez l'ha trasformata in Majin Bu.

Il costume di Carnevale della piccola Vittoria

Carnevale è lontano: quest'anno la ricorrenza cade domenica domenica 11 febbraio, ma il periodo di festa è iniziato il 28 gennaio. In attesa della fatidica domenica, Chiara Ferragni si è divertita a far indossare alla piccola Vittoria il primo costumino: si è trasformata in un'adorabile scimmietta con musetto, orecchie e occhi riprodotti sul cappuccio. La tutina intera marrone è a effetto peluche, con tanto di zampette e una parte più chiara sul davanti. Davvero adorabile e chissà cos'altro c'è da aspettarsi: la curiosità è tanta, soprattutto sul costumino che ideerà per lei papà Fedez. Visti i precedenti, non possono che esserci aspettative altissime!