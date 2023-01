Dua Lipa e Penelope Cruz ‘conduttrici’ del Met Gala 2023 (dedicato a Karl Lagerfeld) Sono finalmente stati svelati i co-chair del Met Gala 2023, le star che affiancheranno la direttrice di Vogue Anna Wintour durante la serata più glamour dell’anno. Tutti i dettagli, dal tema al dress code, per prepararsi.

A cura di Beatrice Manca

C'è la data, c'è il tema, ci sono gli host della serata: è tutto pronto per il Met Gala 2023, la serata più scintillante del mondo della moda. Il Costume Institute, l'ala dedicata alla moda del famoso Metropolitan Museum di New York, ieri ha svelato nuovi dettagli sull'attesissima serata di gala, come i nomi dei presentatori della serata, dal campione di tennis Roger Federer alla cantante Dua Lipa, fino all'attrice Penelope Cruz. Dal tema alla data, dal dress code ai conduttori: tutto quello che c'è da sapere sul prossimo Met Gala.

Dua Lipa in Atelier Versace al Met Gala 2019

Il tema e il dress code del Met Gala 2023

Il Met Gala è una serata di gala che anticipa l'inaugurazione della mostra del Costume Insistute del Metropolitan Museum di New York: il tema della serata segue sempre quello della mostra, che quest'anno è dedicata allo stilista Karl Lagerfeld, dal titolo "A Line of Beauty". Perciò anche il dress code della mostra prevede un omaggio al genio creativo del ‘Kaiser Karl' e al suo lavoro decennale che ha rivoluzionato Chanel e Fendi.

Roger Federer sarà al Met Gala 2023

Chi sono i co-chair del Met Gala 2023

Sono appena stati svelati i quattro "co-chair" della serata, personalità del mondo dello sport e dello spettacolo che affiancheranno Anna Wintour, leggendaria direttrice di Vogue, nell'organizzazione dell'evento. Il primo dei nomi annunciati è quello di Michaela Coel, pluripremiata sceneggiatrice e attrice britannica (famosa per il film Black Panther).

Michael Coel è co–chair del Met Gala

Accanto a lei ci sarà il campione Roger Federer, insieme alla popstar Dua Lipa. Per la cantante non è il primo Met Gala: aveva già sfilato nel 2019, con un abito variopinto Atelier Versace e un'acconciatura voluminosa. Dulcis in fundo: l'attrice spagnola Penelope Cruz, ambassador della Maison Chanel.

Penelope Cruz è co–chair del Met Gala 2023

Quando si svolgerà il Met Ball 2023

Come da tradizione, la serata di gala si svolge il primo lunedì di maggio, cioé il 1 maggio 2023. La cena si svolge sempre a porte chiuse, ma il punto focale della serata è l'arrivo delle star, vestite in eccentriche e sublimi creazioni d'alta moda, che sfilano sulle scale del Met. La mostra "Karl Lagerfled: A Line Beauty" invece aprirà le porte al pubblico solo il 5 maggio.