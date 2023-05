Charlotte Casiraghi al Met Gala 2023: perché l’abito di pizzo nero è un omaggio a Karl Lagerfeld Charlotte Casiraghi ha partecipato al Met Gala 2023 e ha trovato un modo elegantissimo e chic per rendere omaggio a Karl Lagerfeld: ecco tutti i dettagli del suo outfit total black.

A cura di Valeria Paglionico

Nella notte del primo maggio si è tenuta l'edizione 2023 del Met Gala, l'evento annuale che celebra la moda, attirando le attenzioni dei media internazionali. Il Metropolitan Museum of Art di New York è stato letteralmente invaso dalle star e tutte hanno provato a rispettare al meglio il tema dell'anno: un omaggio al leggendario stilista Karl Lagerfeld. Jared Leto si è vestito da Choupette, il mitico gatto del designer, Dua Lipa ha sfoggiato l'abito da sposa vintage di Claudia Schiffer, la musa del kaiser, Jennifer Lopez è diventata una diva con veletta e guanti: tra camelie, guantini di pelle e perle, gli outfit da red carpet hanno ricordato l'iconico stile della leggenda del fashion system. All'evento non poteva mancare Charlotte Casiraghi, che ha sfilato al fianco di Kristen Stewart, Cara Delevingne e Marion Cotillard (tutte testimonial e ambassador Chanel).

Il look nero di Charlotte Casiraghi

Al Met Gala 2023 non è mancata una presenza "reale", quella di Charlotte Casiraghi. La principessa monegasca è apparsa meravigliosa in total black con un abito vintage di Chanel. Si tratta di una rivisitazione di un tubino della collezione Couture Autunno/Inverno 1996, è tutto in pizzo trasparente ma con dei fiocchi di raso sul davanti ed è caratterizzato da un sinuoso long dress e da una jumpsuit uniti in un unico vestito dall'eleganza senza tempo. Orecchini di diamanti messi in risalto da uno chignon tiratissimo, sandali con tacco e plateau in tinta e tracolla matelassé: la figlia di Carolina di Monaco ha dato prova di essere un'icona fashion romantica e di classe.

Charlotte Casiraghi in Chanel vintage

Il tributo a Karl Lagerfeld

A primo impatto sembrerebbe che Charlotte Casiraghi abbia puntato sulla sobrietà al Met Gala 2023, soprattutto se paragonata alle muse Chanel che hanno sfilato al suo fianco, da Cara Delevingne con i guantini di pelle a Kristen Stewart con lo smoking "moderno". La verità, però, è ben diversa: la principessa è riuscita a rendere omaggio a Karl Lagerfeld con estrema raffinatezza. Con lo stilista ha sempre condiviso un rapporto speciale e profondo, basti pensare al fatto che è proprio grazie a lui che è diventata ambassador Chanel, e non poteva mancare a un evento-tributo in suo onore, anche se ha significato venire meno al desiderio di rimanere il più possibile lontana dalle prime pagine dei giornali. Perché l'outfit total black è destinato a diventare leggendario? È stato ripescato direttamente dagli archivi di rue Cambon e fu disegnato proprio dal kaiser.

