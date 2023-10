Dua Lipa cancella tutte le foto sui social e debutta coi capelli rossi Dopo aver azzerato il suo profilo Instagram, la cantante di Dance the night away sembra essere pronta a tornare sulla scena musicale con un nuovo look sorprendente.

A cura di Arianna Colzi

"Miss me?" ("vi sono mancata?"). È questa l'inequivocabile descrizione aggiunta da Dua Lipa nell'ultimo (o forse è meglio dire primo) post su Instagram. La regina del pop britannico prepara i suoi fan ad un suo sempre più probabile ritorno sulla scena: recentemente, infatti, la cantante di Be The One aveva cancellato tutti i post dai profili social. Questa tecnica, negli ultimi anni, sembra essere diventato il segnale ufficiale con cui cantanti e brand di moda annunciano la fine di un'era, preannunciando un nuovo corso: lo ha fatto Gucci per presentare la nuova direzione creativa firmata da Sabato De Sarno e lo fanno le pop star. Infatti, l'uscita di un nuovo album corrisponde sempre di più anche da un cambio radicale di look e di stile. E Dua Lipa, non fa eccezione.

Dua Lipa debutta con un nuovo look

Il nuovo hair look di dua lipa

La cantante, dopo un'estate da record con la sua Dance The Night Away tratta dalla colonna sonora di Barbie, aveva fatto preoccupare i suoi fan cancellando tutte le foto dal suo seguitissimo profilo Instagram. In realtà si è trattato di una semplice strategia per alimentare la curiosità: in queste ore Dua Lipa ha postato un selfie con un top tricolor e un nuovo colore di capelli. La star ha detto addio al suo nero corvino, per passare ad un rosso caldissimo. Un cambiamento che, ipotizzano in molti, potrebbe annunciare l'arrivo di un nuovo singolo. L'ultimo album di Dua Lipa, infatti, è uscito nel 2023: un tempo lunghissimo per l'irrefrenabile mondo della musica, ormai sempre più affamato di nuove uscite.

Dua Lipa ai Grammy 2022

Indiscussa icona di stile, Dua Lipa ci ha abituati a diversi cambiamenti in fatto di capelli. Basti pensare che nel 2022 aveva stupito tutti presentandosi sul red carpet dei Grammy Awards con una chioma bionda, colore che aveva già introdotto due anni prima quando aveva optato per un hairstyle bicolor: due ciocche bionde in contrasto con i suoi capelli corvini.