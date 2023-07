Dua Lipa vestita solo di cristalli: sul red carpet di Barbie indossa l’abito che rivela la lingerie Il look di Dua Lipa alla prima mondiale del film Barbie ha spaccato il pubblico tra chi loda la sua sensualità e chi non comprende gli slip bianchi a vista.

A cura di Beatrice Manca

A Los Angeles è stata presentata la prima mondiale del film Barbie, che arriverà nelle sale italiane il 20 luglio. Oltre alla protagonista Margot Robbie, scintillante con un abito anni Sessanta nero, e a Ryan Gosling, romantico in rosa pastello, sul red carpet ha sfilato il cast al completo, inclusa Dua Lipa. La cantante infatti debutta sul grande schermo nei panni di Barbie Sirena, con una chioma blu elettrico. Sul tappeto rosso ha omaggiato il suo personaggio con un abito a rete scintillante che rivelava la lingerie.

L'abito trasparente a rete di Dua Lipa

Se molte sue colleghe hanno scelto look Barbiecore per la prima mondiale, Dua Lipa ha seguito il trend degli abiti trasparenti e dei cristalli per sfilare sul tappeto rosso (anzi, rosa). Assistita dallo styling di Lorenzo Posocco ha scelto un abito sottoveste scivolato, con spalline larghe e profonda scollatura. La particolarità del vestito, creato per lei da Bottega Veneta, è quella di essere una rete di cristalli scintillanti. Ai piedi la cantante indossa pump argentate a punta. L'abito gioca con l'effetto vedo-non-vedo, rivelando la lingerie.

Dua Lipa in Bottega Veneta

Anche se l'abito era ‘fuori tema' la cantante si è comunque concessa un dettaglio rosa candy: la manicure color confetto che riprende i colori iconici della Mattel. La scelta di look ha spaccato il pubblico dei social: c'è chi ha lodato la bellezza di Dua Lipa e chi ha criticato l'aggiunta di slip bianchi sotto all'abito, decisamente vistosi. Piacciano o meno, le trasparenze sono il trend dell'estate 2023: dovremo tutti affinare lo studio del layering, cioé di stratificare e svelare ad arte. Nel frattempo, però, armiamoci di pop corn e godiamoci il debutto cinematografico di Dua Lipa!