Ryan Gosling alla prima del film Barbie: il look nasconde un messaggio d’amore per Eva Mendes Ryan Gosling è un Ken romantico anche nella vita reale: avete notato il ciondolo personalizzato che indossa sotto la camicia?

A cura di Beatrice Manca

Manca sempre meno all'uscita del film Barbie nelle sale italiane: il film è stato presentato in anteprima mondiale a Los Angeles e Greta Gerwig ha ricevuto l'applauso del pubblico. Sul red carpet però tutti i flash erano per Margot Robbie e Ryan Gosling, la coppia di attori protagonisti: lei con un abito scintillante ispirato a una Barbie degli anni '60, lui con un completo rosa salmone. Non tutti hanno notato però che il suo look nascondeva un dettaglio dedicato alla compagna Eva Mendes. Ken è romantico anche nella vita reale!

Ryan Gosling in rosa alla prima del film Barbie

Esattamente come per Margot Robbie, anche il guardaroba di Ken è stato accuratamente studiato per rendere omaggio al suo personaggio, tra colori pastello e citazioni retrò. Tanto che c'è già chi parla di uno stile Ken-ergy che detterà le prossime tendenze maschili. A Los Angeles Ryan Gosling ha sfilato sul red carpet con un completo color salmone con camicia rosa pallido sbottonata e scarpe in pelle bianca. Il look, curato dallo stylist Mark Avery, è interamente firmato Gucci.

Ryan Gosling in Gucci

L'omaggio per Eva Mendes nella collana di Ryan Gosling

Lo stylist ha poi voluto aggiungere un dettaglio speciale e molto romantico nascosto nel look. Sotto la camicia sbottonata l'attore indossava infatti una catenina con un ciondolo rosa identica ai gadget di Barbie con cui giocavamo da bambine. Solo che stavolta non è la "B" d Barbie, ma una "E", l'iniziale di Eva Mendes. Anche se i due attori hanno scelto di vivere la relazione lontano dai riflettori, il nuovo Ken ha voluto rendere omaggio alla donna più importante della sua vita in modo super discreto. Per ottenere il ciondolo perfetto lo stylist Mark Avery si è addirittura rivolto a un'azienda specializzata in stampe 3D, la Hollywood 3D Printing.