Dove Cameron cambia look dopo Sanremo: capelli biondi e frangia per la fidanzata di Damiano David Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David, era apparsa nella platea dell'Ariston a Sanremo 2025. Ora che è tornata alla vita "normale" ha pensato bene di cambiare look: ecco come si è mostrata sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Dove Cameron è diventata nota al pubblico italiano dopo aver ufficializzato la storia d'amore con Damiano David ma la verità è che alle sue spalle ha già una lunga carriera di successo. Negli Stati Uniti è una celebrità sia del mondo del cinema che della musica e proprio di recente, in contemporanea alla carriera solista del fidanzato, ha annunciato l'uscita del primo singolo del nuovo album intitolato Too Much. Quale migliore occasione di questa per rivoluzionare il suo look? Ecco come si è mostrata Dove a pochi giorni dall'ospitata al Festival di Sanremo.

Perché Dove Cameron ha cambiato look

Qualche giorno fa Dove Cameron era volata in Italia per sostenere il fidanzato Damiano direttamente dalla platea dell'Ariston, dove il cantante era tornato a 4 anni dalla vittoria con i Maneskin per due esclusive esibizioni, una dedicata a Lucio Dalla, l'altra sulle note del suo primo singolo da solista. Seduta in poltrona accanto al fratello di Damiano, l'attrice era apparsa meravigliosa in total black e con i capelli sciolti e ondulati in stile principessa. Ora le cose sono cambiate: per il lancio di Too Much ha fatto visita al parrucchiere e ha stravolto la sua immagine.

Dove Cameron con capelli biondi e frangia

Dove Cameron con i capelli biondi

Se fino alla settimana scorsa Dove Cameron portava i capelli con le radici scure e uno shatush appena accennato sulle punte, ora ha deciso di passare al biondo platino. Nelle foto promo realizzate per Too Much ha posato con una chioma chiarissima ed extra liscia, contraddistinta da una frangetta piena e dritta che mette ancora più in risalto i profondi occhi azzurri. Ha lasciato invariate, invece, le lunghezze. Certo, non si esclude che il cambio look sia legato all'uso di una parrucca, ma il colpo d'occhio è decisamente evidente. L'inedita acconciatura della fidanzata di Damiano sarà definitiva o temporanea?

