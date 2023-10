Diletta Leotta lontana da Loris Karius: per la serata casalinga con Aria sceglie dei look coordinati Diletta Leotta e Loris Karius sono tornati a separarsi per motivi lavorativi ma la conduttrice ha pensato bene di dedicare un dolcissimo scatto social al compagno. Si è lasciata immortalare con Aria tra le braccia con tanto di look coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma a metà agosto, per la precisione del giorno del suo compleanno: ha messo al mondo Aria, la sua prima figlia nata dall'amore con Loris Karius, e non potrebbe essere più felice. La maternità ha cambiato molte delle sue abitudini quotidiane ma non per questo le ha fatto rinunciare al lavoro, anzi ha ricominciato a viaggiare con Dazn fin dalle prime partite del campionato, dunque a poche settimane dal parto. L'unico piccolo "inconveniente"? Anche il neo-papà ha ripreso la normale routine professionale ed, essendo spesso a Newcastle, vive praticamente una relazione a distanza. Proprio di recente, però, Diletta gli ha fatto una dolcissima dedica social.

La dolce dedica di Diletta Leotta a Loris Karius

Avevamo lasciato Diletta Leotta e Loris Karius insieme ad Aria nella loro prima vacanza di famiglia: la scorsa settimana avevano infatti approfittato della pausa calcistica legata alle qualificazioni mondiali per volare in Sicilia con la piccola, così da godersi qualche giornata di relax tra mare e tramonti mozzafiato. Ora sono tornati a separarsi per questioni lavorative ma la conduttrice di Dazn ha trovato un modo dolcissimo per far sentire "a casa" il compagno anche a distanza. Ha postato delle adorabili foto mamma-figlia sul suo profilo Instagram e nella didascalia ha taggato il calciatore aggiungendo la scritta "Manchi solo tu".

La dedica a Loris Karius

I look candidi di Diletta e Aria

Per la serata casalinga in compagnia di Aria Diletta non ha potuto fare a meno di seguire il trend dei look coordinati mamma-figlia, lasciando senza parole i fan con la sua tenerezza. Si è lasciata immortalare sullo sfondo del suo appartamento con vista su Milano, è seduta su un divano di velluto beige e indossa un completo fasciante total white con leggings e top scollato abbinato. Ha poi tenuto i capelli legati in un mezzo raccolto con un fiocco in tinta. Aria è tra le sue braccia in posizione "koala" e, oltre a sfoggiare dei capelli sempre più biondi, è anche apparsa dolcissima in un completino bianco panna con shirt monocromatica e pantaloni a righine (della stessa nuance del divano). Naturalmente non è mancato il cagnolino Lillo, letteralmente estasiato dalle coccole della conduttrice.