Diletta Leotta e la proposta di nozze di Loris Karius: “Petali di rose e cuori, ho pianto in inglese”

È passato poco più di un anno dal matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius ma solo oggi la conduttrice ha raccontato ogni dettaglio della proposta di nozze ricevuta: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla questione.
Diletta Leotta sta vivendo un periodo particolarmente soddisfacente della sua vita: oltre a essere impegnatissima a livello professionale con Dazn (dove conduce il nuovo programma Fuoriclasse), si gode anche la normale quotidianità familiare con la piccola Aria e il marito Loris Karius. È proprio sulla sua storia d'amore col calciatore che ha rivelato alcuni dettagli che nessuno conosceva. Intervistata da Alessandro Cattelan nel podcast Supernova, ha raccontato la romantica proposta di matrimonio andata in scena a Saint Tropez: ecco come il campione le ha chiesto di sposarlo.

Quando e dove Loris Karius ha chiesto a Diletta Leotta di sposarlo

È passato poco più di un anno dal matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius ma ancora oggi continua a essere considerato una delle cerimonie più spettacolari messe in scena dalle star del mondo dello spettacolo. Solo di recente, però, la conduttrice ha raccontato il dolce e romantico momento in cui "tutto è cominciato", ovvero la proposta di nozze ricevuta da Loris Karius. Intervistata da Alessandro Cattelan, ha spiegato che si trovava a Saint Tropez con lui quando cominciò a "metterle ansia" per andare il prima possibile a cena. Diletta, dunque, fece la doccia in fretta e uscì. Ha dichiarato: "Usciamo, andiamo a cena dentro l'hotel dove eravamo, cena stupenda alle 6:45. Mangio un pezzetto un roll di sushi e poi fa "Prima di andare a farci una passeggiata passiamo un attimo dalla camera, così prendo delle cose che ho dimenticato". Faccio "Va bene, ok". La fretta che lui aveva era perché stavano sistemando tutta la camera e quindi c'era tutto pieno di petali di rose. Devo dire, è stato bravissimo. Poi fuori nel terrazzo c'erano questi cuori con le rose e poi lui si inginocchiato. Pianto? Sì, in inglese".

Com'è Loris Karius nella vita privata

Diletta Leotta ha anche rilasciato alcune dichiarazioni inedite sul marito, rivelando alcuni dettagli che nessuno conosceva del suo carattere. Le sue parole sono state: "Lui non riesci mai a capire se è emozionato, se è teso. È sempre molto tranquillo, vive in uno stato di calma perenne, anche quando è arrabbiato, anche quando è felice. Io che ho dentro un vulcano come l'Etna, cerco di di tirargli fuori delle emozioni che invece lui mantiene sempre questa calma. Io impazzisco". Insomma, a primo impatto i due sembrerebbero essere gli antipodi ma a quanto pare sono riusciti a trovare la chiave per essere più uniti e affiatati che mai. Ad oggi vengono considerati tra le coppie più belle delle spettacolo e in ogni foto insieme danno prova del fatto che il loro legame è indissolubile.

