Deva Cassel in versione lady: con basco e maxi cappotto è una perfetta parigina Deva Cassel è diventata protagonista di un nuovo shooting fashion: ha posato per Vogue France, apparendo elegante e glamour con diversi outfit griffati. Con basco e maxi cappotto, in particolare, si è trasformata in una perfetta parigina.

A cura di Valeria Paglionico

Deva Cassel per Vogue France

Deva Cassel è tra le modelle più richieste e promettenti del momento: ha raggiunto il successo grazie al suo cognome "famoso" ma col passare degli anni ha dimostrato di vantare un gran talento, tanto da aver cominciato a calcare le passerelle internazionali quando era solo una ragazzina. Ha ereditato fascino e bellezza dai genitori, Monica Bellucci e Vincent Cassel, e di certo continuerà a far parlare di lei ancora a lungo. Di recente è diventata protagonista dell'ennesimo shooting fashion ma la cosa particolare è che questa volta ha posato in versione lady come una perfetta parigina. Avrà voluto rendere omaggio alla città in cui vive da anni con la mamma e la sorella?

Il look da artista francese di Deva Cassel

Nell'ultimo mese Deva Cassel è diventata la diva delle riviste di moda: ha conquistato la copertina con degli originali sandali palloncino, ha posato in nero con la cintura gabbia, ha lanciato il trucco grafico per gli occhi. Insomma, la figlia di Monica Bellucci ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile (e di servizi fotografici fashion). Nelle ultime ore ha pubblicato sui social una serie di scatti realizzati per Vogue France dalla fotografa Valentin B Giacobetti e ancora una volta sono all'insegna del glamour. In uno di questi, in particolare, si è trasformata nella classica lady parigina. Maxi cappotto black&white, décolleté col tacco a spillo e pochette rossa a contrasto: a fare la differenza è stato però il basco di lana bianco, il classico copricapo degli artisti francesi con cui ha indirettamente fatto riferimento alla città in cui vive.

Deva Cassel è la diva delle riviste di moda

Nelle altre immagini dello shooting Deva è apparsa meravigliosa e trendy con i capelli lisci extra long. Ha indossato completi di maglia a costine di Loro Piana portati con sotto dei pantaloni in tinta di Rokh, si è poi trasformata in una business woman con blazer Iro Paris abbinato a un maglione Moncler x JW Anderson, ha lasciato spazio alla sensualità con minidress rosa di Stella McCartney e maxi cuissardes di vernice firmati Sergio Rossi. Insomma, la Cassel è un'icona eclettica che sa mixare alla perfezione eleganza, glamour e dettagli sbarazzini. Quand'è che tornerà ancora una volta in passerella?