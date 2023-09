Deva Cassel, il cappotto in autunno si indossa senza nulla sotto Deva Cassel ha raggiunto un nuovo e ambito traguardo: è stata scelta come volto di Sisley per la campagna F/W 2023-24. Camicie di pizzo trasparente, minidress animalier, cappotti indossati senza reggiseno: ecco tutti i look della figlia di Monica Bellucci.

A cura di Valeria Paglionico

Deva Cassel ha letteralmente conquistato il mondo della moda, diventando il nome più richiesto del settore nel giro di pochi anni. Ha debuttato quando era ancora minorenne e da allora non ha più smesso di avere successo, posando sulle copertine più ambite e sfilando per le Maison più conosciute del fashion system. Certo, essendo la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, non ha avuto bisogno di presentazioni, ma è chiaro che per andare tanto avanti ha dovuto dare prova del suo talento. Oggi ha raggiunto un nuovo traguardo: è stata scelta da Sisley come volto della nuova campagna, proponendo il trend più sexy dell'autunno 2023.

La campagna F/W 2023-24 di Sisley

La nuova campagna fotografica per l'inverno firmata Sisley si chiama Burning Rose, il suo simbolo è una rosa avvolta dalle fiamme, una metafora del mix di delicatezza e passione, romanticismo e trasgressione che contraddistingue i capi proposti per la stagione F/W 2023-24.

Sisley F/W 2023–24

A realizzare gli scatti è stato il fotografo Pierre-Ange Carlotti che, sullo sfondo di uno spettacolare castello nel bel mezzo della campagna, ha immortalato Deva Cassel, che in quest'occasione si è trasformata in una giovane donna che riceve la visita di un gruppo di outsider, primo tra tutti un ragazzo cupo e ribelle dal fascino irresistibile (il modello Luke Isaac).

Deva Cassel e Luke Isaac

Tutti i look autunnali di Deva Cassel

La figlia di Monica Bellucci ha posato in diverse versione, proponendo diversi una serie di look Sisley all'insegna del glamour, dell'audacia e del romanticismo. Camicette di pizzo trasparente portate senza intimo e abbinate a shorts di pelle, minidress leopardati black&white, completi dark con crop top e pencil skirt coordinati a un montone con l'interno teddy: Deva Cassel ha dimostrato che con l'arrivo del freddo non bisogna rinunciare alla femminilità, anzi, la si può esaltare con silhouette fascianti ed effetto vedo-non vedo. L'outfit più audace è in assoluto quello dal sapore casual con jeans a vita alta e cappotto cammello lungo fino alle caviglie, il motivo? La modella ha indossato il soprabito senza reggiseno, lanciando il trend più sexy dell'autunno.

Deva Cassel per Sisley

Deva Cassel: "A mio agio in quest'immagine intima e sfrontata"

A proposito dell'esclusiva partenrship con Sisley Deva Cassel ha raccontato: “Mi trovo a mio agio nell’immagine di Sisley: intima e sfrontata. Tutti abbiamo un lato chiaro e un lato oscuro. Quando sono davanti alla macchina fotografica o alla cinepresa li uso entrambi”.

Deva Cassel posa per Sisley

Nelle fotografie realizzate da Pierre-Ange Carlotti la modella non si è limitata a mostrare gli abiti della collezione (abilmente selezionati dalla stylist Helena Tejedor), ha anche rivelato il suo talento da attrice raccontando la storia di un amore proibito che aiuta due giovani a superare le paure, entrando così nell'età adulta. Insomma, a quanto pare sentiremo ancora parlar molto di Deva Cassel: è la promessa della moda che ha ereditato bellezza e fascino dai genitori.