Demi Lovato mostra il nuovo tattoo: è un inno all’amore e un gesto di sostegno all’Ucraina Demi Lovato ha mostrato il suo nuovo tatuaggio: la scritta “Choose love” sul braccio, cioè “Scegli l’amore”. È il suo gesto simbolico per l’Ucraina: ha invitato le persone a donare, ma soprattutto a farsi guidare sempre dall’amore.

A cura di Giusy Dente

Il messaggio che Demi Lovato ha impresso sulla pelle è un inno all'amore e nasce in un momento particolare, sia della sua vita personale che della storia del mondo. Da un lato c'è la sua rinascita. La cantante ha finalmente preso piena consapevolezza di sé e non ha più paura di mostrarsi al mondo per ciò che è realmente, senza doversi per forza adeguare agli stereotipi e senza dover assecondare le aspettative altrui. Ha fatto coming out definendosi non binary: oggi è una donna libera, che si accetta e soprattutto si ama. Dall'altro lato c'è la guerra, che ha spinto tutti a riflettere su quanto la vita sia effimera, su quanta cattiveria e sete di potere ci siano. Le persone stanno perdendo la vita sotto le bombe, le città sono ridotte a cumuli di macerie e tutto è successo da un giorno all’altro. Immediatamente è scattata la solidarietà verso il popolo ucraino: da settimane si susseguono inviti alla pace, gesti di aiuto, messaggi di sostegno. Quello della cantante è proprio questo: un modo simbolico per dimostrare vicinanza e per ribadire quanto sia importante l’amore, mai come adesso.

Demi Lovato sceglie l'amore

Il nuovo tatuaggio di Demi Lovato è un gesto di sostegno all'Ucraina come ha spiegato lei stessa su Instagram, mostrandolo a fan e follower. Pochi mesi fa ne aveva realizzato un altro, per festeggiare la fine della riabilitazione: un ragno gigante in ricordo dell'amata nonna. La cantante arriva così quasi a quota 30 tattoos! Stavolta si è rivolta al tatuatore Gusak, che lavora a Los Angeles ma è appunto di origine ucraina. Ha realizzato una scritta sul braccio che recita: "Choose love" ossia "Scegli l’amore".

Questo è a suo dire il sentimento che dovrebbe guidare la vita del singolo e il mondo intero. Ha ammesso di essere rimasta molto colpita dalla mobilitazione nata per aiutare la popolazione ucraina: c’è chi sfugge, c’è chi resta sapendo di rischiare la vita e in entrambi i casi serve aiuto. Per questo ha invitato a donare. Lei si sta dando da fare assieme all'associazione Choose Love, impegnata appunto nel raccogliere fondi da destinare al Paese in guerra, sia alla ricostruzione che ovviamente alle famiglie.