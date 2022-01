Demi Lovato festeggia la fine della riabilitazione con un tattoo: il ragno è un omaggio alla nonna Demi Lovato ha festeggiato la fine del periodo di riabilitazione realizzando il sue 25esimo tatuaggio: è un ragno gigante, in ricordo dell’amata nonna.

A cura di Giusy Dente

Quando c'è un cambiamento nell'aria, Demi Lovato lo fa capire attraverso i suoi capelli. La prima drastica trasformazione, in fatto di hairstyle, c'era stata in concomitanza con un momento cruciale della sua vita. La cantante aveva fatto coming out dichiarandosi non binaria e il culmine del suo percorso di accettazione e rivelazione era stato rasare i capelli. Quel gesto era molto simbolico: era la sua rinascita, finalmente in una forma davvero aderente alla sua vera natura. Da quel momento in poi ha sfoggiato diversi look, compresa la chioma rosa. La 29enne per dare risalto anche alla fase in cui si trova adesso, ha invece fatto un tatuaggio, che fa capolino proprio sulla testa.

Il nuovo tatto di Demi Lovato

Demi Lovato non ha mai nascosto le dipendenze del suo passato e i problemi che per anni l'hanno afflitta. La cantante ha avuto un rapporto difficile sia con il cibo che con il suo corpo, ha subito uno stupro quando aveva 16 anni, nel 2018 è andata in overdose. Faceva uso di eroina e metanfetamine e dopo aver rischiato la vita è stata in spedale e ha fatto riabilitazione. Tutte queste vicende le ha raccontate in prima persona, facendole confluire nel documentario Dancing with the devil, che racconta proprio questi episodi dolorosi, eppure salienti della sua vita. I fantasmi, però, evidentemente non l'hanno mai davvero abbandonata e hanno fatto nuovamente capolino, costringendo la 29enne a un nuovo periodo di cure nello Utah. Demi Lovato, a distanza di tre anni dall'overdose, ha rivelato di essere tornata segretamente in riabilitazione, facendo ritorno a casa durante il periodo natalizio. "Sta bene" ha rivelato una persona a lei vicina a Page Six.

Al momento la cantante ha rimosso tutte le sue vecchie foto dal suo account Instagram e ha mostrato ai follower il suo nuovo tatuaggio, che celebra questa nuova rinascita. Il tattoo è un ragno nascosto tra i capelli, appena sopra l'orecchio sinistro. È stato il suo modo per festeggiare il ritorno a casa, il ritorno alla vita e la fine della riabilitazione. A realizzare il disegno è stato Dr. Woo, uno degli artisti più famosi e talentuosi di Hollywood. Il disegno ha un significato profondo e affonda le sue radici nella storia familiare della cantante: è dedicato alla sua amatissima nonna. "Ci ha insegnato che siamo tutti collegati nella ragnatela. Ognuno di noi ha il suo posto nel mondo" ha spiegato. Con il ragno gigante, la cantante è arrivata a 25 tatuaggi.