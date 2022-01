Delia Duran senza trucco al GF Vip: com’è la moglie di Alex Belli al naturale Delia Duran è entrata da poche settimane al GF Vip 6 ma, complice il triangolo che si è venuto a creare con il marito Alex Belli e Soleil Stasi, non si fa altro che parlare di lei. In quanti avevano mai visto il suo aspetto al naturale prima del reality? Ecco le foto senza trucco della modella venezuelana.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip è tra i reality più seguiti del nostro paese e, al di là delle dinamiche che si vengono a creare tra i protagonisti all'interno della casa, c'è un altro dettaglio che riesce sempre ad attirare le attenzioni del pubblico: i look acqua e sapone dei concorrenti. Dovendo vivere 24 ore su 24 sotto i riflettori, inevitabilmente sono costretti a mostrarsi anche senza trucco, rivelando il loro aspetto al naturale poco dopo il risveglio. L'ultima ad averlo fatto è la "nuova arrivata" Delia Duran, la cui trasformazione prima e dopo il make-up è incredibile: ecco le foto del "cambiamento" della modella venezuelana.

Delia Duran prima e dopo il make-up

Delia Duran è una delle nuove protagoniste del GF Vip 6, è entrata nella casa per fare chiarezza sul suo rapporto con Alex Belli e per confrontarsi con Soleil Stasi (che nelle scorse settimane aveva costruito un rapporto molto intimo e complice con l'attore). In tv siamo sempre stati abituati a vederla trendy e truccata alla perfezione, basti pensare al fatto che qualche mese fa era apparsa quasi irriconoscibile grazie al make-up, ma in quanti sanno com'è appena sveglia? Nella nota casa di Cinecittà non ha avuto paura di mostrarsi al naturale, anche se la trasformazione ha lasciato i fan senza parole.

Delia Duran in bikini e senza trucco

Le foto di Delia Duran al naturale

Com'è Delia Duran in versione acqua e sapone? Vanta sempre una bellezza mozzafiato e, nonostante l'assenza di rimmel, fondotinta e rossetto, continua a essere uno splendore. Non ha particolari imperfezioni sul viso, ha la pelle liscia e levigata, dunque con il trucco si limita semplicemente a esaltare i lineamenti perfetti, anche se spesso i make-up sono decisamente marcati. A differenza di molte coinquiline, non porta delle ciglie finte permanenti, le indossa solo durante le dirette serali, così da rendere lo sguardo più intenso e profondo.