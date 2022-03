Delia Duran, dal Gf Vip all’Isola dei Famosi: cambia stile con i capelli effetto bagnato Dopo aver tenuto banco al Grande Fratello Vip insieme ad Alex Belli, Delia Duran torna in tv nello studio dell’Isola: per l’occasione ha sfoggiato un look “da sirena”

A cura di Beatrice Manca

Delia Duran è stato uno dei personaggi di punta dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip: il triangolo amoroso tra Alex Belli e Soleil Sorge ha tenuto banco per moltissime puntate. Ora il reality è finito, ma Delia Duran è ancora un personaggio di punta del piccolo schermo: il 21 marzo è stata ospite nello studio dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi. Per l'occasione ha dato una svolta al look, presentandosi in versione "sirena": perline sul viso e capelli effetto bagnato.

Il completo arancione di Delia Duran

Delia Duran ha portato un anticipo d'estate nello studio dell'Isola dei Famosi: se la conduttrice Ilary Blasi ha optato per il classico total black, Delia al contrario ha sfoggiato un completo arancio brillante con i pantaloni. Si tratta del tailleur "Saint Tropez" del brand italiano Bees: giacca e pantaloni fanno parte della nuova collezione e sono in vendita, rispettivamente, al prezzo di 110 e 82 euro. Per completare il look Delia Duran ha scelto un crop top nero che spuntava dal blazer.

Delia Duran con i capelli bagnati all'Isola dei Famosi

Questa volta però ad attirare l'attenzione non è stato tanto l'abito, quanto l'acconciatura: forse in omaggio all'isola tropicale e ai naufraghi, l'ospite ha sfoggiato un particolare wet look, con i capelli pettinati all'indietro come ancora bagnati dopo un tuffo. Per completare il beauty look da sirena Delia Duran ha creato un make up nei toni caldi con perline applicate sul viso, ai lati degli occhi. Anche i gioielli riprendevano l'omaggio "marino": gli orecchini, firmati dal brand Spadafora gioielli, avevano la forma di due cavallucci marini argentati. Voglia d'estate o una candidatura per la prossima edizione del reality?