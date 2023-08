Dayane Mello con Tomaso Trussardi a Paestum: brilla tra paillettes e scollature maxi Da qualche giorno a questa parte si parla del presunto feeling tra Tomaso Trussardi e Dayane Mello. I due sono apparsi insieme a Paestum a un evento di moda: ecco cosa ha indossato la modella.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Tomaso Trussardi, Ceo della nota Maison italiana ed ex marito di Michelle Hunziker. Il motivo? A più di un anno dalla fine del matrimonio con la conduttrice, sembrerebbe essere molto vicino a Dayane Mello. Lo scorso 29 luglio i due sono apparsi fianco a fianco a un evento mondano a Paestum, il Premio Moda Città dei Templi Edizione VII, e, sebbene non siano stati immortalati in atteggiamenti intimi o complici, tanto è bastato per scatenare il gossip (in molti direbbero che tra loro ci sarebbe "un ottimo feeling". Ecco cosa indossava la modella per la serata in compagnia di Tomaso.

Il minidress scintillante di Dayane Mello

Dayane Mello era tra gli ospiti speciali del Premio Moda Città dei Templi Edizione VII, evento che si è tenuto a Paestum qualche giorno fa nel quale ha ricoperto il ruolo di madrina. Oltre a posare al fianco degli organizzatori, Tomaso Trussardi compreso, ha anche sfilato con diversi outfit all'insegna del glamour. L'arrivo nella cittadina campana è stato all'insegna della femminilità e degli scintillii: ha infatti passeggiato tra le stradine locali con indosso un minidress ricoperto di paillettes color cipria, per la precisione un modello aderente e strapless che ha messo in risalto la silhouette impeccabile. Non sono mancati i tacchi a spillo in tinta, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per una piega ondulata.

Dayane Mello all’evento con Tomaso Trussardi

Dayane Mello sfila in abito da sposa

Poco dopo Dayane è stata la grande protagonista della sfilata andata in scena tra i templi. Lo show è cominciato con lei vestita da sposa con un minidress aderente e scollato total white abbinato a un candido velo. Successivamente è passata al nero, lasciando libero sfogo all'innata sensualità: ha sfoggiato prima un maxi dress col bustier a forma di fiore, poi un lungo vestito tempestato di paillettes, caratterizzato da una scollatura profondissima che ha messo in risalto il décolleté. Le voci sul feeling con Tomaso Trussardi saranno vere? L'unica cosa certa è che la modella è splendida in ogni versione.