David Beckham alle sfilate di Parigi con il figlio: Cruz “copia” il padre con il completo oversize David Beckham è stato ospite della sfilata Dior Homme insieme al figlio Cruz, pronto a raccogliere il testimone di “icona di stile” dai genitori star.

A cura di Beatrice Manca

A Parigi prosegue la Fashion Week dedicata alle collezioni maschili, con il solito parterre di star internazionali in prima fila. Allo show di Dior ha fatto il suo ingresso la star del calcio britannico David Beckham, elegantissimo in un completo grigio antracite. Al suo fianco però non c'era la moglie stilista Victoria ma il figlio, che ha "copiato" il padre indossando un completo grigio oversize con cravatta argento.

David Beckham è il divo delle sfilate di Parigi

David Beckham è arrivato a Parigi insieme alla moglie Victoria: hanno passato una romantica serata insieme, con una cena a base di escargot, per poi dividersi per gli impegni professionali. David Beckham è stato ospite della sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Dior Uomo, disegnata da Kim Jones, e per l'occasione ha indossato uno dei completi della Maison. Giacca con allacciatura laterale, pantaloni sartoriali e chelsea boots. Per completare il look occhiali da sole e camicia bianca, rigorosamente senza cravatta.

David Beckham con Cruz alla sfilata Dior

Cruz Beckham con il completo oversize

Alla sfilata David Beckham non ha portato la moglie, bensì il figlio Cruz: il fratellino di Brooklyn e Romeo oggi ha 17 anni e a Parigi ha messo da parte il suo amato stile casual per indossare un completo oversize grigio chiaro, con camicia bianca e cravatta argentata. L'icona di riferimento? Ovviamente papà David: padre e figlio erano perfettamente coordinati con i loro completi. Cruz, però, ha sdrammatizzato la serietà dell'abito con dettagli più informali e sportivi: il fit oversize dei pantaloni, le sneakers e un paio di spiritosi occhiali con la montatura rosso fuoco.

I Beckham non erano le uniche star presenti alla sfilataUomo Autunno/Inverno 2023-24 di Dior. In prima fila c'erano star del calibro di Robert Pattinson, Eddie Redmayne, Karlie Kloss e la Venera Nera, Naomi Campbell. La collezione disegnata da Kim Jones si ispira a una nuova idea di morbidezza e fluidità, tra pullover destrutturati, pantaloni over, trench classici e giacche cerate a colori pop. A casa Beckham c'è un nuovo divo: Cruz è pronto a ricevere il testimone dei genitori icone di stile.