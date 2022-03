Damiano dei Maneskin, il significato della collana con la farfalla (che vale 2mila euro) Damiano David ha mostrato su Instagram un nuovo gioiello in oro e diamanti a forma di farfalla: un omaggio alla primavera o un ricordo d’infanzia?

A cura di Beatrice Manca

Damiano David, frontman dei Maneskin, è un'icona di stile a tutti gli effetti: i suoi look eccentrici e fuori dalle righe non passano mai inosservati. A volte basta un ciondolo per accendere i riflettori su di sé e scatenare la curiosità dei fan: basti pensare alla collana a forma di sex toys sfoggiata ai Brit Awards (e prima ancora sul palco dall'Ariston). Con l'arrivo della primavera però il cantante ha sfoggiato sui social un ciondolo a forma di farfalla, che racchiude una storia particolare.

La collana d'oro di Damiano David

Una rondine non fa primavera, dice l'adagio, ma forse una farfalla sì: nelle storie di Instagram Damiano ha mostrato ai fan un nuovo gioiello, una collana d'oro con un ciondolo a forma di farfalla. Il gioiello è firmato Gucci, come si intuisce dal logo sulla catenina: del resto ormai quasi tutti gli outfit dei Maneskin sono firmati dal designer Alessandro Michele. I membri del gruppo infatti sono tra i nuovi testimonial di Gucci. La collana fa parte della collezione Le Marché des Merveilles ed è impreziosita da piccoli diamanti sulle ali della farfalla. Il gioiello non è più disponibile sul sito del brand, ma nelle piattaforme specializzate in resell si trova al prezzo di 2.200 dollari, poco meno di 2mila euro.

La passione di Damiano per le farfalle

La scelta del ciondolo è tutt'altro che casuale: Damiano ha fatto della farfalla il suo animale guida, tanto da volerlo come tatuaggio in versione stilizzata. La farfalla per il cantante ha un valore personale: il tatuaggio è accompagnato dalla scritta DAD, cioé "papà", un tenero omaggio al padre che forse si ispira a un ricordo d'infanzia.

collana Gucci

La farfalla è un antico simbolo di cambiamento e di trasformazione: è il bruco che "muore" e rinasce, pronto a volare verso un nuovo capitolo della propria vita. Un messaggio di speranza e di coraggio quindi, adatto al momento che stiamo vivendo.