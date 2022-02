Tutti i tatuaggi di Damiano dei Maneskin e il loro significato I Maneskin ritornano sul palco dell’Ariston a un anno dalla vittoria con “Zitti e Buoni”, sono tra i super ospiti della prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il frontman Damiano David di sicuro metterà in mostra i suoi tatuaggi: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: dopo aver vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo con Zitti e buoni, hanno trionfato all'Eurovision 2021 e hanno cominciato a girare il mondo e a scalare le classifiche internazionali con le loro hit. A esattamente un anno di distanza dall'evento che ha decretato il loro successo, ritornano sul palco dell'Ariston ma nei panni di super ospiti, la loro esibizione si terrà durante la prima serata dell'attesa manifestazione canora. A essersi distinto per fascino e stile fin dagli esordi è stato soprattutto il frontman Damiano David, diventato il simbolo della moda genderless. Al di là dello stile androgino e della passione per il make-up, a caratterizzare l'aspetto estetico del cantante sono anche i numerosi tatuaggi che ha sul corpo: ecco tutti i disegni che ha impressi sulla pelle e il loro significato simbolico.

"Il ballo della vita" tatuato sul petto

Tra i tatuaggi più appariscenti e in evidenza di Damiano David c'è quello impresso sulla parte alta del petto, dove si è fatto scrivere con l'inchiostro indelebile "Il ballo della vita". Lo ha fatto nel 2018 poco prima della pubblicazione del secondo album che porta proprio questo nome ed è chiaramente un omaggio al successo raggiunto. Secondo il cantante, infatti, un album si ama come un figlio ed è giusto dedicare un tatuaggio alla propria creazione, proprio come si farebbe con un bambino.

Damiano ha tatuato al centro del petto la scritta "Il ballo della vita"

Il volto con la corona di spine

Tra i tatuaggi più discussi di Damiano dei Maneskin c'è quello impresso sulla coscia, su cui appare il viso di un giovane con i capelli lunghi, la corona di spine sul capo e un cuore sacro tra le mani. In molti hanno accusato il cantante di blasfemia, credendo che si trattasse di una riproduzione di Gesù, ma la verità è ben diversa. Damiano è intervenuto personalmente per chiarire la questione, dichiarando che, al di là del fatto che non deve spiegazioni a nessuno, non intendeva diffondere messaggi d'odio. Il disegno, infatti, non sarebbe ispirato alla figura religiosa ma a se stesso.

Il tatuaggio del volto con la corona di spine

Il tatuaggio sul gluteo

Il successo dei Maneskin risale all'undicesima edizione di X-Factor, dove per la prima volta Damiano ha attirato tutti i riflettori su di sé con i suoi look androgini. È proprio sul palcoscenico del talent che, durante una sensuale lap dance in tacchi a spillo, il cantante ha mostrato il provocatorio tatuaggio che si è lasciato imprimere sul gluteo, ovvero la scritta "Kiss This".

Il tatuaggio sul fondoschiena

Il tatuaggio sul busto

Sulla parte laterale del busto Damiano si è fatto tatuare una scritta dal significato abbastanza eloquente. Partendo dall'iconica canzone "Boys don't cry" dei The Cure, ha impresso il titolo sulla pelle, cancellando "don't" e trasformando così la frase in "I ragazzi piangono". Sul lato, inoltre, ha aggiunto anche l'emoticon della faccina triste per rimarcare il fatto che gli uomini si lasciano andare alle emozioni proprio come chiunque.

Il tattoo sul costato

Il significato del tatuaggio al centro del petto

Al centro del petto, per la precisione poco sotto lo sterno, Damiano si è fatto tatuare una mela con un serpente dalla lingue biforcuta che la cinge. Sebbene non sia mai intervenuto a spiegare il significato del disegno, sembrerebbe essere un chiaro riferimento al peccato originale descritto nel libro della Genesi, dove si parla di Eva che, dopo aver ceduto alla tentazione mangiando la mela, avrebbe reso l'uomo mortale.

Il tatuaggio sul petto

La dedica alla mamma

Il braccio destro è tra le zone più tatuate del corpo di Damiano David, sono diversi i disegni simbolici che ha voluto imprimere sulla pelle con l'inchiostro indelebile. Il primo è una rosa con sotto la scritta "Mom" ed è chiaramente un dolce omaggio a sua madre, poco sotto c'è il profilo di una donna nuda con la silhouette sinuosa e i capelli sciolti, mentre sul lato c'è un grosso cuore (fatto di recente).

Damiano ha un tatuaggio dedicato alla mamma

Il sexy tatuaggio sopra l'inguine

Damiano non perde occasione per immortalarsi a petto nudo, rivelando così gli addominali scolpiti, ma la cosa che si nota solo quando porta i pantaloni a vita bassissima è che ha un tatuaggio poco sopra l'inguine. Cosa raffigura? Delle ali con sotto la scritta in corsivo che recita "Per quel paio di ali d'oro. Avremmo pagato tutto l'oro al mondo", ovvero una citazione della canzone "Solo" di Vegas Jones.

Il tatuaggio sull’inguine

Il teschio sul braccio

Sull'avambraccio destro il cantante ha anche un grosso teschio che cinge una falce. Nonostante non ne abbia mai rivelato il significato, sembra essere una raffigurazione della morte personificata, che sia nella mitologia che nella cultura popolare viene identificata proprio con uno scheletro che brandisce una falce. Considerano l'animo dark che da sempre contraddistingue Damiano, non si esclude che abbia voluto un tattoo simile proprio per dare libero sfogo al suo lato più oscuro.

Sul braccio ha tatuato un teschio

Il tatuaggio sul polpaccio dedicato alla musica

Pochi mesi dopo la vittoria di Sanremo 2021 Damiano ha fatto un tatuaggio che celebra la sua passione per la musica. Sul polpaccio si è lasciato imprimere una lunga scritta che recita: "Mi piace giocare con i miei giocattoli. Mi piace quando faccio la lotta con mio fratello. Mi piace quando gioco con la Playstation. Da grande voglio fare la rockstar". Di cosa si tratta? Di un tema che lui stesso aveva scritto a scuola da bambino, che dimostra che il suo sogno è sempre stato diventare un cantante rock.

Il tatuaggio del tema scolastico

I tatuaggi su spalle e mani

Negli ultimi mesi in compagnia dei Maneskin Damiano David ha passato parecchie nottate all'insegna della follia e dei party scatenati. In diverse occasioni i membri della band hanno chiamato dei tatuatori nelle loro camere d'albergo, aggiungendo dei nuovi simboli alle loro collezioni di disegni indelebili sulla pelle. Una di queste volte il cantante si è lasciato imprimere su spalle e mani dei ghirigori eleganti e sinuosi, disegni che lui stesso ha definito "gioielli permanenti".

I tattoo dei gioielli permanenti

Il primo tatuaggio realizzato da Damiano

Nell'ultimo anno Damiano si è cimentato anche nell'attività di tatuatore e come "cavia" ha scelto se stesso. Ha fatto qualcosa di semplice, la scritta "Art is not a job", ovvero "L'arte non è un lavoro", un simbolo del fatto che girare il mondo facendo musica per lui non è un dovere ma un piacere.

Il primo tatuaggio realizzato da Damiano in persona

Il significato del tatuaggio sul pube

L'ultimo tatuaggio fatto da Damiano è quello sul pube, dove si è impresso da solo con l'inchiostro indelebilela scritta "Mammamia" in stampatello. Si tratta di un omaggio a una delle recenti hit dei Maneskin che porta proprio questo titolo (non a caso nel video della canzone lo ha messo in mostra con pantaloni a vita bassa e crop top).