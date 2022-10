Dalle borse Hermès ai gioielli di diamanti: il patrimonio di Gordon e Ann Getty va all’asta Gordon Getty ha aperto le porte della tenuta di San Francisco per mettere all’asta i beni, le opere d’arte e gli oggetti da collezione che ha raccolto insieme alla moglie Ann scomparsa due anni fa. Tra i pezzi più ambiti ci sono gioielli di diamanti e borse preziose che fanno parte di esclusive limited edition.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Getty è tra le più famose al mondo, ha ereditato l'impero petrolifero del magante Paul Getty e ancora oggi vanta un patrimonio da capogiro. Oggi si torna a parlare della coppia formata da Gordon Getty e sua moglie Ann anche se quest'ultima è scomparsa due anni fa, il motivo? Il marito ha aperto le porte della tenuta di San Francisco mettendo all'asta i beni, le opere d'arte e gli oggetti da collezione che ha raccolto insieme alla compagna fin da giovanissimo. Tra tappeti, arazzi, orologi, borse e gioielli spera di sostenere una buona causa: finanziare la Ann and Gordon Getty Foundation for the Arts, l'associazione dedicata al sostegno di organizzazioni artistiche e scientifiche.

La collezione di oggetti preziosi dei Getty all'asta da Christie's

Per tutta la vita Gordon Getty e sua moglie Ann hanno condiviso la passione per l'arte, la cultura e il collezionismo, tanto da aver trasformato la loro casa di Los Angeles in una sorta di museo. Ora che Ann non c'è più, Gordon ha deciso di mettere all'asta una parte della collezione di oggetti preziosi raccolti in giro per il mondo.

Spilla Tiffany&Co. all’asta

Ad annunciarlo è stata la casa d'aste Christie's, che a fine ottobre batterà 1500 lotti fatti di mobili antichi, quadri firmati, tappeti, arazzi, orologi, borse di lusso e gioielli. Il valore totale degli oggetti si aggirerebbe intorno ai 180 milioni di dollari, anche se il ricavato andrà a finanziare delle cause filantropiche grazie alla Ann and Gordon Getty Foundation for the Arts.

Leggi anche Le borse Hermès di Chiara Ferragni

Una borsa gioiello di Bvlgari all’asta

Le borse di Ann Getty sono opere d'arte

Alcuni degli oggetti all'asta saranno visibili dal vivo in anteprima internazionale a Londra, Parigi, Los Angeles e Shanghai. Quali sono i pezzi più ambiti? Innanzitutto i gioielli appartenenti ad Ann Getty, dei preziosi provenienti da ogni parte del mondo, da quelli personalizzati realizzati in India a quelli firmati Ilias Lalaounis, Bvlgari e Tiffany & Co.

Birkin bag in pelle di coccodrillo

All'asta verranno battute anche 50 borse griffate, prime tra tutte alcune Kelly e le Birkin di Hermès in edizione limitata come le Hermès Sac Sequana in pelle di coccodrillo. Ci sono poi le Dior a fiori, le Chanel in tweed, le Louis Vuitton iconiche e le mini bag gioiello decorate con i preziosi di Bvlgari: in ogni borsa della signora Getty c'era un riferimento ai suoi viaggi e al suo amore per l'arte ed è per questo che possono essere considerate vere e proprie opere d'arte simbolo della sua eredità.