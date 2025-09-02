stile e Trend
Dai menù tema sesso al caviale a colazione: le richieste culinarie più strane delle star

Cosa significa davvero cucinare per le star? Uno chef britannico lo ha rivelato, raccontando anche le richieste più assurde che gli sono state fatte.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Chi ha detto che la vita da chef è noiosa? Oltre a poter sperimentare con le più svariate pietanze e con degli abbinamenti super originali, a volte ci si ritrova anche a curare i menù delle mega feste delle star, le cui richieste possono rivelarsi più strane del previsto. Il DailyMail ha intervistato un cuoco che ha lavorato con le celebrities e che (senza fare nomi) ha rivelato i loro vizi, le loro abitudini sopra le righe e i loro bisogni tutt'altro che tradizionali: ecco cosa significa davvero preparare una cena per i vip.

Perché avere uno chef privato è conveniente

Le celebrities amano ingaggiare degli chef privati per evitare di passare le loro giornate ai fornelli: che si tratta di una festa, di una vacanza in yacht o semplicemente della quotidianità, non importa, sono sempre di più quelle che hanno un intero staff che si occupa della cucina. È il caso dei Kardashian, di David e Victoria Beckham, di Gwyneth Paltrow e di altre molte star ma la cosa che in pochi immaginano è che questo "vizio" risulta spesso più conveniente dell'andare al ristorante a ogni pasto (dove bisogna pagare anche le bevande e l'eventuale costo per una babysitter che tenga i bambini). Insomma, ad oggi assumere uno chef privato non è qualcosa riservato ai ricchi, anzi, è la soluzione perfetta per coloro che vogliono concedersi un'esperienza esclusiva anche nella quotidianità.

Il rapporto tra star e chef privati

Quali sono le richieste più assurde delle celebrities? Lo chef Mike Fishpen ha risposto a questa domanda in un'intervista rilasciata al DailyMail, dove ha raccontato di aver preparato diverse ricette a base di caviale a colazione oppure un menù di 5 portate a bordo di un jet privato. In un'altra occasione, invece, si è ritrovato a curare il menù per un party provato a tema sesso ma si è reso conto della situazione solo quando gli è stato chiesto di spingere una enorme scultura di ghiaccio ispirata alla forma delle parti intime maschili. Il dettaglio che nessuno si aspetta? Le star non trattano i propri chef privati come dei semplici dipendenti, li considerano persone "di famiglia" e si divertono a organizzare in loro compagnia anche piccoli corsi di cucina.

