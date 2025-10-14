stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Come era Giorgio Locatelli da giovane: le foto dello chef prima del successo

Oggi è considerato uno degli uomini più sexy del mondo: ecco le foto di Giorgio Locatelli da giovane, prima che arrivasse il successo.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
1 CONDIVISIONI
Giorgio Locatelli nel 2003 e nel 2025
Giorgio Locatelli nel 2003 e nel 2025

Qualche giorno fa, prendendo spunto dalla notizia della separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban, The Times ha dedicato un articolo ai cosiddetti SAS. Sono persone di 50-60 anni che cercano attenzioni sessuali in coppia, come se si trovassero in una sorta di seconda adolescenza. Il riferimento, nell'articolo, era proprio all'attrice, perché pare che il ventennale matrimonio sia finito proprio per via di questi suoi bisogni diventati un po' insostenibili per Keith Urban. The Times ha fatto una lista di persone di mezza età ritenute SAS (Sexual Attention Seeker): e in lista c'è anche un italiano. Si tratta dello chef Giorgio Locatelli, il cui nome si affianca a quelli di Barack Obama, Mick Jagger, Mark Ruffalo. Ecco come è cambiato nel tempo, dagli esordi a oggi e come era da giovane.

Giorgio Locatelli da giovane

Giorgio Locatelli ha cominciato a farsi notare nel mondo della ristorazione ormai quasi 30 anni fa. Classe 1963, dopo il diploma alla scuola alberghiera ha subito cominciato a lavorare in cucina, nel ristorante di famiglia, per poi fare esperienze all'estero, tra Londra e Parigi. Il primo grande successo è stato l'apertura del ristorante Zafferano, insignito di una stella Michelin nel 1999. A quella prima inaugurazione ne hanno fatto seguito molte altre, anche al di fuori dei confini nazionali: Spighetta a Londra nel 1997, Spiga nel 2009.

Giorgio Locatelli nel 2007
Giorgio Locatelli nel 2007

Entrambe le attività sono state chiuse e nel 2001 ha lasciato anche Zafferano, per dedicarsi a un progetto più importante. Risale infatti al 2002 l'apertura di Locanda Locatelli a Londra, assieme alla moglie, insignito l'anno seguente della prestigiosa Stella Michelin. Il 2 gennaio 2025 anche questo ristorante è stato chiuso, notizia accolta con grande sorpresa nell'ambiente. Il locale, però, cominciava a essere solo fonte di stress, pressione e privazione e lo chef ha seriamente avuto paura di un burnout, che quel posto tanto amato lo uccidesse.

Leggi anche
Quanto costa mangiare al ristorante stellato Aimo e Nadia a Milano: il menù e i prezzi
Giorgio Locatelli nel 2011
Giorgio Locatelli nel 2011

Giorgio Locatelli oggi

La carriera dello chef si sviluppa oggi anche nel mondo televisivo. È stato giudice di MasterChef, conduttore di Maître Chocolatier – Talenti in sfida e di Home Restaurant, tutti programmi che hanno contribuito a renderlo noto e amato al grande pubblico.

Giorgio Locatelli nel 2024
Giorgio Locatelli nel 2024

Attualmente sta lavorando a un ambizioso progetto: un ristorante all'interno della National Gallery di Londra. "Sarà un ristorante sulla linea della Locanda. Lavoreremo sempre con gli stessi ingredienti e vogliamo essere proprio una grande pubblicità per il Made in Italy" ha ammesso intervistato nel podcast Foodmindpodcast. Per The Times è uno di quegli uomini dotati di un fascino irresistibile, capaci di fare concorrenza anche a uomini più giovani. Lo chef è sposato con Plaxy Exton dal 1995 e hanno una figlia, Margherita, nata l'anno successivo.

Moda e lifestyle
1 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Le 6 scarpe più originali viste alle sfilate Primavera/Estate 2026 di Parigi e Milano
Camicie annodate e gonne puffy: capi di tendenza e i look più belli della Settimana della Moda di Parigi
Camicie annodate e gonne puffy: capi di tendenza e i look più belli della Settimana della Moda di Parigi
Le borse più belle della Settimana della Moda, da Dior a Prada i modelli di tendenza della P/E 2026
Le borse più belle della Settimana della Moda, da Dior a Prada i modelli di tendenza della P/E 2026
Tendenze sfilate Primavera/Estate 2026 dalla Milano Fashion Week: sporty glam e colori decisi dominano
Tendenze sfilate Primavera/Estate 2026 dalla Milano Fashion Week: sporty glam e colori decisi dominano
Addio Labubu, è il momento delle bambole "di pezza" (che costano più di mille euro)
Addio Labubu, è il momento delle bambole "di pezza" (che costano più di mille euro)
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views