Come era Giorgio Locatelli da giovane: le foto dello chef prima del successo

Qualche giorno fa, prendendo spunto dalla notizia della separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban, The Times ha dedicato un articolo ai cosiddetti SAS. Sono persone di 50-60 anni che cercano attenzioni sessuali in coppia, come se si trovassero in una sorta di seconda adolescenza. Il riferimento, nell'articolo, era proprio all'attrice, perché pare che il ventennale matrimonio sia finito proprio per via di questi suoi bisogni diventati un po' insostenibili per Keith Urban. The Times ha fatto una lista di persone di mezza età ritenute SAS (Sexual Attention Seeker): e in lista c'è anche un italiano. Si tratta dello chef Giorgio Locatelli, il cui nome si affianca a quelli di Barack Obama, Mick Jagger, Mark Ruffalo. Ecco come è cambiato nel tempo, dagli esordi a oggi e come era da giovane.

Giorgio Locatelli ha cominciato a farsi notare nel mondo della ristorazione ormai quasi 30 anni fa. Classe 1963, dopo il diploma alla scuola alberghiera ha subito cominciato a lavorare in cucina, nel ristorante di famiglia, per poi fare esperienze all'estero, tra Londra e Parigi. Il primo grande successo è stato l'apertura del ristorante Zafferano, insignito di una stella Michelin nel 1999. A quella prima inaugurazione ne hanno fatto seguito molte altre, anche al di fuori dei confini nazionali: Spighetta a Londra nel 1997, Spiga nel 2009.

Entrambe le attività sono state chiuse e nel 2001 ha lasciato anche Zafferano, per dedicarsi a un progetto più importante. Risale infatti al 2002 l'apertura di Locanda Locatelli a Londra, assieme alla moglie, insignito l'anno seguente della prestigiosa Stella Michelin. Il 2 gennaio 2025 anche questo ristorante è stato chiuso, notizia accolta con grande sorpresa nell'ambiente. Il locale, però, cominciava a essere solo fonte di stress, pressione e privazione e lo chef ha seriamente avuto paura di un burnout, che quel posto tanto amato lo uccidesse.

La carriera dello chef si sviluppa oggi anche nel mondo televisivo. È stato giudice di MasterChef, conduttore di Maître Chocolatier – Talenti in sfida e di Home Restaurant, tutti programmi che hanno contribuito a renderlo noto e amato al grande pubblico.

Attualmente sta lavorando a un ambizioso progetto: un ristorante all'interno della National Gallery di Londra. "Sarà un ristorante sulla linea della Locanda. Lavoreremo sempre con gli stessi ingredienti e vogliamo essere proprio una grande pubblicità per il Made in Italy" ha ammesso intervistato nel podcast Foodmindpodcast. Per The Times è uno di quegli uomini dotati di un fascino irresistibile, capaci di fare concorrenza anche a uomini più giovani. Lo chef è sposato con Plaxy Exton dal 1995 e hanno una figlia, Margherita, nata l'anno successivo.