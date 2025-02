Cristiano Malgioglio svela in anteprima i look per Sanremo: “Cinque cambi, due li ho disegnati io”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Cristiano Malgioglio in conferenza stampa

Ci sono grande curiosità e altissime aspettative, sulla seconda serata di Sanremo 2025. Dopo aver avuto con sé sul palco Antonella Clerici e Gerry Scotti, il conduttore Carlo Conti ha scelto di essere affiancato da Cristiano Malgioglio e Bianca Balti. Erano presenti nella consueta conferenza stampa della mattina, lui in black&white con occhiali da sole e la modella in completo oversize, con un foulard a coprirle il capo. Lo usa da quando ha scoperto il tumore e le chemioterapie hanno causato la perdita dei capelli. Ma ha subito specificato: "Non sono venuta a fare la malata". Il co-conduttore ha dato qualche anticipazione su ciò che indosserà sul palco dell'Ariston. I suoi fan non vedono l'ora di vederlo in questa nuova avventura e si aspettano da lui grandi cose.

Le anticipazioni di Cristiano Malgioglio

Gli incidenti di percorso sono sempre pronti a sconvolgere i piani, ciò che era stato meticolosamente e scrupolosamente organizzato. È successo anche a Cristiano Malgioglio. Più di una settimana fa, intervistato a La vita in Diretta, si era detto un po' preoccupato, perché i suoi vestiti non erano ancora arrivati a destinazione. Aveva anche minacciato di presentarsi sul palco in pigiama! Ovviamente in conferenza stampa la questione outfit è stata riportata a galla: conoscendo la sua vena trasformista, la sua passione per i look stravaganti e coloratissimi i fan nutrono grande curiosità, su ciò che potrebbe sfoggiare su un palcoscenico così prestigioso.

Cristiano Malgioglio in conferenza stampa

Tra occhiali variopinti e accessori stravaganti, è un personaggio capace di giocare con la moda, di divertirsi sfruttando un'immagine sempre diversa: ha uno stile inconfondibile e inimitabile, che in tv non può mai passare inosservato . Il co-conduttore, al suo debutto sanremese, ha chiarito: "Ho cinque capi: due sono arrivati, si erano persi ed erano in dogana, li stanno sistemando". Infine ha aggiunto: "Mi sono ispirato alle dive degli anni 40-50. Dei cinque capi uno è di Vivienne Westwood, due li ho disegnati io in una grande sartoria italiana".