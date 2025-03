video suggerito

Cosa si è rifatto Stefano De Martino: le dichiarazioni del conduttore sulla chirurgia estetica Confrontando le foto di ieri e oggi di Stefano De Martino, è evidente che sia cambiato molto e non solo perché è cresciuto. Quali sono i ritocchi estetici che ha fatto?

A cura di Valeria Paglionico

Da quando ha sostituito Amadeus ad Affari Tuoi, Stefano De Martino è diventato l'uomo più richiesto del mondo dello spettacolo. Si è ormai lasciato alle spalle l'etichetta di "ex marito di Belén", ora è cresciuto professionalmente e sembra essere destinato a far parlare ancora a lungo di sé. Oggi siamo abituati a vederlo sul palco di Rai 1 in camicia e cravatta mentre si diverte ad aprire i pacchi con i suoi concorrenti, ma in quanti lo ricordano agli esordi ai tempi di Amici di Maria De Filippi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione (e i ritocchi estetici che lo hanno aiutato a diventare un indiscusso sex symbol).

Stefano De Martino e la chirurgia estetica

Era il 2009 quando Stefano De Martino ha fatto il suo debutto televisivo ad Amici, all'epoca aveva 19 anni e gareggiava come ballerino. Sebbene abbia progressivamente abbandonato il mondo della danza, non ha paura di ricordare con orgoglio quell'importante esperienza professionale. Il dettaglio che balza subito all'occhio confrontando le foto di ieri e oggi?

Stefano De Martino ad Amici

La trasformazione è decisamente evidente e non solo perché è naturalmente cresciuto con l'età, diventando più maturo e sicuro di sé: come lui stesso ha ammesso, è ricorso a qualche piccolo ritocco estetico. Proprio di recente, ad esempio, intervistato da Francesca Fagnani a Belve ha dichiarato di avere un buon rapporto con la chirurgia, a patto che non sia esagerata.

Nel 2017

I ritocchi confermati da Stefano De Martino

Diversi anni prima del boom televisivo, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it Stefano De Martino aveva già parlato della chirurgia, facendo riferimento con precisione ai ritocchi a cui si è sottoposto.

Nel 2019

Le sue parole sono state: "Ero molto più brutto ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento che ho fatto al naso è perché me lo sono spaccato, poi ho messo a posto qualcosina, tipo i denti". Stando alle indiscrezioni che circolano sui social, avrebbe ritoccato anche le orecchie, le labbra e gli zigomi e avrebbe rimosso il neo sul labbro (anche se nessuno di questi interventi è stato confermato dal diretto interessato).

Stefano De Martino oggi