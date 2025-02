video suggerito

Cosa c’è scritto sull’anello di Achille Lauro: il dettaglio nascosto nel look per Sanremo Achille Lauro ha stupito tutti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025 sfoggiando un frac elegante che ben si armonizza con l’anima intimista della sua canzone, Incoscienti Giovani. Prima di salire sul palco dell’Ariston, Lauro ha mostrato un anello dal significato speciale realizzato per questa avventura sanremese. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Achille Lauro

Achille Lauro ha conquistato pubblico e critici con la sua Incoscienti Giovani, la canzone che porta in gara al Festival di Sanremo 2025. Sul palco ha sfoggiato un look formale, con tanto di frac firmato Dolce&Gabbana. I capelli acconciati all'indietro e i guanti rendevano la mise formale, adatta a una serata di gala di inizio Novecento. Il suo è stato uno dei look più apprezzati della serata. Poco prima di salire sul palco, poi, Lauro ha mostrato un anello dal significato strettamente legato al brano in gara all'Ariston.

L'anello di Achille Lauro legato alla canzone

L'anello che Achille Lauro ha mostrato prima di salire sul palco dell'Ariston è firmato Damiani. Anche i gioielli che ha sfoggiato durante l'esibizioni sono realizzati dal brand di fine jewelry italiano. Prima dell'esibizione, però, nelle storie Instagram ha mostrato ai suoi fan una piccola fede che portava al dito medio, aggiungendo come descrizione alla foto: "Per sempre incoscienti giovani", che è il titolo della sua canzone.

L'anello di Achille Lauro

Si tratta di una fede in oro giallo con un punto luce in cristallo al centro dell'anello. Nella storia successiva ha mostrato come, all'interno della circonferenza, sia stata incisa una frase, proprio come gli sposi fanno come la data del matrimonio dentro le fedi nuziali. In questo caso, però, Lauro ha scelto di far incidere "Incoscienti giovani", ovvero la frase della sua canzone. Un gioiello dall'alto valore simbolico per il cantante, che potremmo scorgere sul palco anche nelle prossime serate. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Lauro ha poi voluto sottolineare come i gioielli che gli vedremo sfoggiare nelle prossime esibizioni siano opere d'arte genderless. Un concetto che l'artista porta avanti da anni insieme alla sua estetica istrionica.

L'anello Damiani realizzato per Achille Lauro