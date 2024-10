Compleanno ad alta quota per Kamala Harris: la sorpresa sull’aereo addobbato a festa

video suggerito

Kamaha Harris

Kamala Harris, la candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America, è nata il 20 ottobre 1964: ha compiuto 60 anni, festeggiati assieme al suo staff che per l'occasione le ha organizzato un piccolo party a sorpresa. Per la candidata democratica è un periodo certamente impegnativo e denso di appuntamenti di lavoro: anche per questo chi la circonda ha voluto regalarle un momento di spensieratezza e svago, che lei non si aspettava.

I 60 anni di Kamala Harris

Kamala Harris ha trascorso il giorno del suo 60esimo compleanno lavorando. La campagna elettorale è agli sgoccioli, queste fasi sono decisive per determinare chi tra i due candidati diventerà il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Da una parte c'è Kamala Harris, dall'altro il suo acerrimo nemico: il rivale nella corsa alla Casa Bianca è il repubblicano Donald Trump. Entrambi si stanno concentrando per raccogliere consensi negli Stati cruciali per le elezioni, quelli i cui voti potrebbero fare davvero la differenza per la vittoria. Domenica 20 ottobre, infatti, l'una ha fatto tappa in Georgia, mentre l'altro è volato in Pennsylvania.

Kamala Harris è stata sorpresa dal suo staff con un party improvvisato, ma curato in ogni dettaglio. Per la festeggiata, i collaboratori hanno addobbato a festa l'Air Force Two su cui avrebbero viaggiato. Palloncini bianchi, festoni color oro, un'immmancabile torta di compleanno: la candidata alla presidenza è rimasta piacevolmente sorpresa, nel vedere tutto quello che era stato architettato per lei, in gran segreto. La sorpresa è avvenuta prima del decollo dall'aeroporto internazionale Hartsfield Jackson di Atalanta.

Il look della festeggiata

Per il viaggio, la neo 60enne ha indossato un tailleur classico, un must del suo guardaroba. Lo ha abbinato a un altro capo molto ricorrente: è una fan della camicia col fiocco, diventata quasi una divisa in questa campagna elettorale. Kamala Harris è una donna dallo stile elegante e autoritario: vuole comunicare sicurezza col suo power suit, ma risultando al tempo stesso anche raffinata e composta.