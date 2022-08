Come vestirsi per un matrimonio a settembre: abiti, colori e tendenze 2022 Se siete invitati a un matrimonio a settembre e non avete idea di cosa indossare, ecco la guida che fa per voi: dal tailleur pantalone allo slip dress, dall’abito floreale a quello corto, gli outfit più eleganti e i consigli di stile.

A cura di Beatrice Manca

abito Zimmermann

Il 2022 è l'anno dei matrimoni: dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia il settore è ripreso più vivo di prima. Settembre è un mese particolarmente ghiotto per le cerimonie: le temperature sono più miti ma le giornate sono ancora lunghe e generalmente soleggiate. Per le invitate, invece, vestirsi in modo elegante all'inizio dell'autunno è complicato: le temperature cambiano velocemente e il meteo inizia a fare i capricci. Si può ancora indossare l'abito floreale o è troppo estivo? Per il tailleur, invece, è troppo presto? Se siete invitate a un matrimonio a settembre e cercate un outfit dell'ultimo minuto, ecco una guida alle tendenze più chic per le cerimonie di settembre e i consigli per essere impeccabili.

L'abito a maniche lunghe

La principale incognita nella scelta di un abito elegante per l'inizio dell'autunno è il meteo: per non rischiare meglio puntare su un abito a maniche lunghe, perfetto per una cerimonia in chiesa. Un modello midi, movimentato da un leggero spacco, è una scelta che non delude mai. Gli abiti a portafogli più chic? A portafogli, chiusi su un lato, plissettato o con il punto vista sottolineato da una cintura sottile. Se il tempo lo permette, si possono indossare i sandali con i listini per completare il look, coordinati alla pochette.

L’abito a maniche lunghe di Momonì

Il vestito fantasia: fiori, paisley o righe multicolor

Parola d'ordine: colori! Settembre è il momento giusto per sbizzarrirsi con le fantasie: dalle classiche righe multicolor al paisley, fino al floreale, la fantasia più romantica per una cerimonia e perfetta 365 giorni l'anno. L'importante è orientare la palette cromatica verso toni caldi e saturi, evitando le tinte neon: dal verde bosco all'amaranto, dal sabbia fino al blu, da completare con gioielli minimal, dorati o argentati.

L’abito a righe di Dsquared2

L'abito dai colori pastello per una cerimonia a settembre

I colori pastello che ci hanno fatto compagnia d'estate tornano anche tra le tendenze autunnali: se la cerimonia è di giorno niente di meglio di un abito, o di una tuta elegante, in tonalità delicate come il verde salvia, il giallo canarino, il lilla e l'azzurro ghiaccio.

L’abito giallo pastello di Bottega Veneta

Il tailleur con pantaloni per un matrimonio autunnale

Un classico intramontabile: il tailleur pantalone è la soluzione più elegante (e più semplice) in caso di bizze del tempo o di giornata nuvolosa. Non solo: un completo elegante dall'allure mannish ha mille occasioni d'uso e vi farà compagnia per tutto l'autunno, in versione spezzata o con accessori più casual. Per una cerimonia va scelto in tessuti preziosi, da indossare con camicie di seta e gioielli maxi. La sobrietà del completo è perfetta per osare un paio di scarpe damascate o una pochette originale, con le piume o i cristalli.

Il tailleur pantalone di Alexander McQueen

Come indossare lo slip dress a un matrimonio

Scivolato, sensuale, elegante: lo slip dress è sempre una scelta vincente, specialmente per un matrimonio all'aperto o in comune. Obbligatorio portare con sé uno scialle o una giacca per evitare gli scherzi del meteo: un blazer maschile lo rende più grintoso, una stola ton sur ton crea un effetto più ricercato ed elegante.

Lo slip dress di Alberta Ferretti

L'abito corto per le cerimonie a settembre

Un abito elegante non dev'essere per forza lungo: all'inizio dell'autunno si può ancora indossare un abito corto, a patto di seguire pochi semplici accorgimenti. Per bilanciare l'orlo meglio puntare sulle maniche lunghe e su una scollatura contenuta. Una linea troppo fasciante non è adatta all'occasione: meglio un silhouette morbida, valorizzata da colori luminosi o da una romantica stampa floreale.