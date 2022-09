Come sta a Chiara Ferragni e come sta a me: i look delle influencer nella vita di tutti i giorni Le Innominate su TikTok confrontano ironicamente i loro look con quelli delle influencer: anche indossando gli stessi capi, l’effetto finale è molto diverso.

A cura di Giusy Dente

Storie di ordinario shopping online: ti innamori di un abito visto online e senti l'irrefrenabile bisogno di acquistarlo, perché sarebbe proprio perfetto per quella festa a cui sei stata invitata! Una vocina dentro di te ti suggerisce di non farlo: sarebbe rischioso comprare senza misurare, affidandosi alle sole foto, scattate ovviamente addosso a modelle dal fisico statuario che per nulla somiglia al tuo. Ma decidi di non dar retta a quella fastidiosa vocina, a cui dovrai necessariamente dare ragione non appena ti verrà recapitato a casa il pacco. Addosso a te, il vestito sembra quasi un capo completamente diverso da quello visto in rete. Prendendo spunto dalla quotidianità, Le Innominate hanno deciso di aprire un canale TikTok in cui ironizzano su "disastri fashion" capitati più o meno a tutti nel tentativo di emulare influencer, modelle e celebrities.

L'ironia delle Innominate su TikTok

Si descrivono come: "Specializzate nella scelta di capi che calzano a pennello". I video delle Innominate si basano sul confronto (del tutto autoironico e scherzoso) con influencer, celebrities, fashion addicted. Da un lato ci sono loro: perfette nei loro outfit alla moda che esaltano corpi senza difetti. Dall'altro ci sono ragazze comuni, che vestendo gli stessi capi ottengono risultati completamente diversi.

Ecco quindi spuntare dall'aderente mini dress i famigerati rotolini, dove invece c'era una pancia piatta. Ecco che il seno cede alla forza di gravità, invece di riempire la camicia con una forma soda e alta. Il paragone con Chiara Ferragni, Bélen Rorguez, Kylie Jenner è un modo per normalizzare i corpi e i loro "inestetismi", per riflettere su quanto certi paragoni siano deleteri e controproducenti.

I social ci hanno resi schiavi del confronto

I social ci hanno resi ossessionati dal confronto, incapaci di distinguere in modo lucido e costruttivo ciò che è reale e cosa è fittizio, costruito ad hoc. Il problema riguarda soprattutto i giovani, le persone più fragili, che finiscono col sovrapporre i due piani e credere che coincidano, quando così non è. Il rischio concreto è sviluppare un rapporto malato con lo specchio e con la propria immagine, che va ben oltre la semplice vanità: si rincorrono stereotipi irraggiungibili, canoni di perfezione irrealistici. L'apparenza prende il sopravvento sulla sostanza.

Ma quando ci sono l'ombra di Photoshop e ritocchini dall'altra parte, il confronto è perso in partenza. E in realtà lo è in ogni caso, perché a ogni fisicità corrisponde una vestibilità, non necessariamente peggiore ma piuttosto diversa, da quella presa a esempio. Coi loro video, Le Innominate ci dicono proprio questo: che sì, quel bellissimo vestito non ci calza proprio a pennello, se il nostro ideale è una fotomodella o un'immagine ritoccata. Ma ci si può tranquillamente ridere sù.