Come pulire le scarpe in base ai tessuti: i consigli e i passaggi da seguire Scarpe in tela, camoscio, pelle o sneakers bianche: ogni calzatura necessita di un tipo di pulizia diversa, per poter essere conservata e mantenuta negli anni. Ecco come fare per conservare le scarpe.

A cura di Arianna Colzi

Pulire le scarpe è un'azione che spesso trascuriamo ma che può consentire alle nostre calzature di resistere in perfette condizioni per qualche stagione in più. Per lavarle è importante usare i giusti prodotti in base ai materiali. Le scarpe in pelle, per esempio, possono essere pulite usando una gomma smacchiante o addirittura un balsamo ad hoc, il tutto senza strofinare troppo forte ma utilizzando una spazzola asciutta. Altri metodi, invece, sono quelli utilizzati per conservare più a lungo le scarpe di camoscio o di tela: per esempio, quest'ultime è possibile lavarle anche in lavatrice, mentre quelle in camoscio, come quelle in pelle, devono essere pulite a mano.

Come pulire le scarpe in tela

Le scarpe di tela possono essere lavate a mano o anche in lavatrice. Quest'ultima è la soluzione più pratica, anche se, con l'andare del tempo, potrebbe compromettere la condizione delle scarpe. La temperatura a cui lavarle è di 40 gradi, con un lavaggio breve e a freddo: questo tipo di lavaggio, però, agisce sulla gomma che con il tempo potrebbe spaccarsi dopo diversi lavaggi. Meglio della lavatrice è il lavaggio a secco, ovvero a meno. L'ideale è pulirle con un panno ruvido su cui viene applicato un prodotto ad hoc per le scarpe in tela. Poi, le scarpe si risciacquano con acqua fredda e si fanno asciugare rigorosamente all'ombra.

I passaggi per pulire le scarpe in camoscio

Per pulire le scarpe in camoscio, uno dei materiali più complessi da lavare, si può utilizzare un metodo infallibile. È sufficiente passare un po' di cotone fatto prima immergere ne latte, soprattutto sulle macchie. Esiste anche un'alternativa per lavare le scarpe di questo materiale rimuovendo eventuali macchie con la gomma per cancellare, quella che utilizzavamo a scuola. Se volete un risultato perfetto, è meglio usare una gomma adatta alle scarpe in camoscio. Un consiglio, però, è quello di mantenere le scarpe, lasciandole pulite dopo averle indossate grazie a una piccola spazzola apposita con setole in gomma che potete passare sopra.

I consigli per pulire le scarpe in pelle

Le scarpe in pelle sono sicuramente quelle più delicate e da pulire con maggiore attenzione. A ogni cambio di stagione assicurati di pulirle prima di rimetterle nella scatola o prima di ricominciare a indossarle. Le scarpe in pelle possono essere pulite dal calzolaio, ma se volete qualche soluzione fai da te, ecco come fare. Potete usare un lucido, da passare sopra le scarpe dopo averle pulite con uno strofinaccio umido e averle fatte asciugare al sole. Infine spazzolatele per avere delle scarpe nuove di zecca.

Esistono anche rimedi naturali per pulire le scarpe di pelle. Il latte detergente che utilizziamo per struccarci oppure la buccia d'arancia sono entrambe soluzioni valide per far tornare a splendere le vostre scarpe. Altri vecchi trucchi tradizionali sono: strofinare una mollica di pane oppure uno straccio inumidito nel sapone di Marsiglia che prima diluirete in acqua. Infine, shampoo e balsamo possono rappresentare due validi aiuti per pulire le vostre scarpe di pelle. È sufficiente versare una piccola quantità di entrambi in un contenitore con dell'acqua e poi immergere uno strofinaccio che poi andrete a passare piano sulle calzature. In alternativa, potete sostituire il latte ai due detergenti per capelli.

Come pulire la scarpe bianche

Esistono diversi metodi e anche diverse leggende per pulire le scarpe bianche. Innanzitutto, appena le scarpe si cominciano a sporcane presentando piccole macchie, è possibile coprirle con smalto bianco per unghie e il consiglio è quello di pulire e rimuovere le macchie il prima possibile. Per eliminarle si può utilizzare: una gomma pulitrice, come quella che si utilizza per le scarpe in camoscio; uno straccio bagnato con l'aceto o uno spazzolino e del sapone neutro di Marsiglia. Le scarpe bianche non vanno lavate in lavatrice: se non potete proprio farne a meno, scegliete un lavaggio a 30 gradi per evitare problemi e danni.

I lacci delle scarpe bianche, invece, possono essere puliti mettendoli a bagno nell'acqua calda e del sapone neutro. Lasciateli asciugare all'aria e torneranno bianchi come prima. Le scarpe bianche, invece, non vanno mai esposte al sole quando le si asciuga perché potrebbero ingiallirsi. Se si sporca la suola, invece, andate dritti con il bicarbonato strofinandolo sulle macchie e sullo sporco.

Quali scarpe possono essere lavate in lavatrice

Le scarpe che possono essere lavate in lavatrice sono molto poche, a dispetto di quello che si crede. I modelli in tela, come le sneakers, sia colorate che bianche, possono essere lavati a quaranta gradi. Le pantofole e alcune scarpe per bambini sono altri esempi di calzature lavabili in lavatrice. Niente camoscio o cuoio, ovviamente, per non rovinare i materiali.