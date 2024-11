video suggerito

Togliere le scarpe in casa fa bene: perché dovremmo imitare questa abitudine giapponese Togliere le scarpe prima di entrare in casa è una buona pratica che andrebbe messa in atto ogni giorno. In Giappone troviamo addirittura uno spazio della casa in cui poter compiere questo gesto che ha benefici anche sulla salute.

A cura di Arianna Colzi

Togliere le scarpe una volta entrati casa è una cosa che divide ogni volta. C'è chi non riesce a fare un passo in casa senza averle tolte e chi invece vive benissimo anche senza toglierle. In molti non sanno, però, che togliere le scarpe non è solo una questione di igiene o il puntiglio di chi è ossessionato dall'ordine, anzi, può. avere dei benefici. Niente istinto per l'ordine o attitudini alla Marie Kondo, ma semplicemente un gesto semplice che prende ispirazione dei principi di alcune filosofie giapponesi, come la genkan.

Cos'è la genkan e perché aiuta a toglierci le scarpe in casa

In Giappone togliere le scarpe in qualsiasi casa si frequenti è ormai prassi da tempo immemore. Anzi, la struttura delle case, o meglio del loro ingresso, ruota attorno a questo concetto: non appena entrati, infatti, ci troviamo nella genkan, ovvero uno spazio, una sorta di anticamera, che divide il mondo esterno da quello interno. Qui vengono lasciate le scarpe prima di entrare nelle altre stanze: si tratta di una stanza sempre più arredata e curata dalle persone, per dare valore alla genkan. Togliersi le scarpe quando si entra in casa, infatti, non è solo un gesto igienico per i giapponesi ma porta con sé rispetto per l'abitazione in cui si entra e per chi la abita.

Per rendere più comune questa buona pratica, per esempio, è possibile posizionare una cesta accanto alla porta dove tenere le pantofole o le ciabatte, in modo da rendere routine la pratica di togliersi le scarpe. Nelle case della maggior parte delle persone non esiste una zona anticamera, per questo mettere una cesta accanto alla porta può aiutarci a facilitare questo gesto. Se non dovesse convincervi a livello di routine, fatelo per una questione igienica: uno studio dimostra com il 60% delle particelle nocive in casa viene da fuori ed è portato dentro casa dalle scarpe. Sempre per questioni igieniche, meglio prediligere sempre un qualsiasi tipo di calzatura piuttosto che camminare scalzi per casa, abitudine che facilita il contatto con i microbi.