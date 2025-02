Com’è nata la coreografia di Elodie a Sanremo: il video delle prove prima del Festival

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: è da anni che domina le classifiche nazionali con delle hit diventate tormentoni e ora la partecipazione a Sanremo 2025 è stata solo un'ulteriore "ciliegina sulla torta" che ha consacrato il suo successo. Con il brano Dimenticarsi alle 7 si è classificata al 12esimo posto ma, nonostante ciò, è super soddisfatta dell'esperienza all'Ariston (anche perché è tra gli artisti più ascoltati del momento su Spotify). Cosa ha reso le sue performance letteralmente iconiche? Se da un lato tutti si aspettavano gli abiti iper glamour che ha sfoggiato, la coreografia è stata una vera e propria sorpresa: ecco com'è nata.

La coreografia di Elodie a Sanremo

Partecipare a Sanremo rappresenta sempre un'esperienza importante per un artista e non sorprende che si trascorrano mesi e mesi alle prese con i preparativi. Elodie lo sa bene e non solo perché ha approfittato dell'evento per rivoluzionare la sua immagine.

Oltre a sfoggiare uno stile tutto nuovo fatto di lunghi e sofisticati abiti da sera dal "mood diva", sul palco dell'Ariston ha anche incantato i fan con una coreografia magnetica che ha poi ripetuto anche nel video di Dimenticarsi alle 7. L'obiettivo non era solo mettere in evidenza le manicure coordinate ai diversi abiti, la cantante voleva rendere ancora più completa la sua performance (e a quanto pare ci è riuscita).

La coreografia di Elodie a Sanremo

Elodie prova il balletto sanremese

Sebbene i movimenti di Elodie sulle note di Dimenticarsi alle 7 sembrino abbastanza semplici, in verità hanno richiesto non poche prove prima delle performance all'Ariston. A dimostralo sono i video ormai virali realizzati dietro le quinte con le ballerine, dove la cantante appare con diversi look sportivi e casual alle prese con la coreografia sanremese.

Apre le braccia, le porta al viso, poi le lascia scorrere lungo la silhouette e infine incrocia le mani sul microfono, lasciando in vista solo lo sguardo e oscillando i fianchi in contemporanea. In quanti proveranno a replicare il balletto destinato a diventare virale dopo aver visto la clip delle prove?