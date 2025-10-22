Come abbinare i 6 capi di tendenza per l’autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist

Quali sono i capi di tendenza su cui puntare quest’autunno e come abbinarli tra loro? Lo abbiamo chiesto a una stylist che per noi ha stilato la lista con 6 must have, tra giacche in pelle aviator, gilet in maglia e pantaloni palazzo, dando alcuni consigli su come indossare e abbinare i diversi pezzi.

da sinistra Ralph Lauren, Saint Laurent, Stella McCartney

Giacconi over in pelle che assomigliano a quelli anni '80 in stile aviator, blazer dalle spalle extra large, gonne a matita dalla vita alta e dalla silhouette stretta e ancora pantaloni palazzo lunghissimi e gilet in lana crop dai colori accesi, sono questi i capi più trendy da avere nel guardaroba quest'autunno. Si tratta di pezzi versatili e adatti a diverse occasioni, che possono essere utilizzati per creare look casual o da ufficio ma anche per outfit più glam da sera. Osservando i capi must have dell'Autunno/Inverno 2025-2026 è possibile notare come molti designer puntano su pezzi semplici ed essenziali, degli evergreen da avere sempre nel guardaroba, come i blazer maschili, i pantaloni palazzo o le pencil skirt. La novità sta tutta nelle proporzioni, che spesso giocano su alternanze forti tra linee extra large e silhouette super aderenti o tra lunghezze opposte per creare particolari effetti di layering.

Per capire come abbinare al meglio i capi di moda per l'autunno 2026 abbiamo chiesto alcuni consigli a Nike Antignani, Senior Stylist per MyTheresa.com, con una carriera alle spalle nell'editoria di moda, che tutti i giorni lavora con gli abiti e con la ricerca dell'accostamento perfetto tra pezzi differenti. L'obiettivo è quello di creare un look in cui la combo finale tenga in considerazione le tendenze del momento, cercando di portare nel quotidiano ciò che viene proposto sulle passerelle dai grandi stilisti.

La gonna a matita con pullover scollo a V e stivali

Da Fendi a Stella McCartney, passando per Gucci e Schiaparelli la gonna a matita, quella dalla silhouette aderente, spesso a vita alta e che arriva sotto il ginocchio, ha spopolato sulle passerelle A/I 25-26. "Da sempre simbolo di femminilità – spiega la stylist Nike Antignani – la pencil skirt è uno dei capi di tendenza per l'autunno 2026 che proviene dal mondo dell'abbigliamento d'ufficio e di solito viene indossata con un blazer in coordinato".

Come la abbiniamo?

"Io la immagino in una chiave nuova, più casual, ideale da mattina a sera: di giorno con un maxi pull dallo scollo a V di lana grossa e dei boots che non lasciano intravedere la pelle e la sera con un cardigan a pelle e una cintura sottile, calze a coste sotto al ginocchio e scarpe con kitten heel".

Un look Fendi con maglione scollo a V abbinato alla gonna a matita

Un outfit Stella McCartney con polo in lana e gonna a matita

Schiaparelli propone maglione a trama larga abbinato a gonna a matita

Da Gucci la gonna a matita è abbinata al cardigan over

Un look MM6 Maison Margiela con gonna a matita, cardigan a pelle e stivali

Il gilet crop in maglia con pantaloni over e collane gold

Il classico gilet viene rivisitato sulle passerelle autunnali, dove sfilano modelli simili a maglioncini crop in lana e senza maniche. Con filati leggeri e monocromatici o caratterizzati da trame grosse e volumetriche, questi gilet crop entrano nella lista dei capi da avere grazie alla loro originalità semplice e mai eccessiva, sono infatti perfetti per creare particolari effetti layering tra tessuti e capi opposti.

Come lo abbiniamo e quali sono i colori da scegliere?

"Il gilet crop, preferibilmente in toni accesi, come rosso, fucsia o blu elettrico, è perfetto per spezzare un look sobrio, composto da pantalone over e camicia bianca. L'altro abbinamento da provare e sotto un blazer maschile di lana grossa, impreziosendo l'outfit con una maxi collana gold".

Il gilet crop dal colore acceso di Acne Studios

Il gilet crop dal colore acceso di Bally

Il gilet crop in lana sottile di N21

La giacca aviator in pelle con abiti e top lingerie

"Il pezzo da avere assolutamente quest'autunno è la giacca in pelle stile aviator – spiega Antignani – come i modelli visti sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Saint Laurent, che la fa indossare sopra abiti e top lingerie oppure sopra tailleur pantalone. Più tasche ha meglio è, si tratta di un capo comode e versatile, i modelli più belli sono quelli a effetto "used", via libera quindi anche alla ricerca nei mercatini vintage".

Quali sono i colori su cui puntare e gli abbinamenti da scegliere?

"Dal nero al marrone, impossibile sbagliare. A me piace anche molto con un turtle neck di lana e un jeans in denim chiarissimo regular fit".

Saint Laurent abbina la giacca in pelle aviator a pull collo alto

La giacca in pelle aviator abbinata all’abito nel look Louis Vuitton

Il look Onitsuka Tiger con giacca aviator in pelle nera

La giacca aviator abbinata ad abiti lingerie nei look di Aniye Records

Il cappotto animalier, l'abbinamento audace con il check

Non solo i classici capi con fantasie maculate, sulle passerelle autunnali spopolano anche stampe pitonate o print declinati in toni freddi diversi dal solito disegno animalier. Questi disegni spiccano soprattutto su cappotti in lana, trench in pelle e accessori in cavallino. Non è sempre facile indossare e abbinare un pezzo animalier ma la sylist a Fanpage.it spiega: "Un tocco animalier, che sia un trench o un cappotto, rende speciale anche il più banale dei look in nero. L'animalier può essere sfoggiato anche con gli accessori, penso a una ballerina morbida a una borsa semi rigida in cavallino".

Come abbiniamo le fantasie animalier?

"I capi a fondo unico sono sempre i più adatti per smorzare le fantasie vistose come quelle sauvage, ma io azzarderei anche con contrasti più decisi, accostando l'animalier a una fantasia check con quadri in stile scozzese".

Un cappotto animalier in lana di Tod’s

Il trench animalier di Sportmax

Cappotto corto animalier di Emporio Armani

Il pantalone palazzo si indossa con l'orlo lungo su scarpe basse

"I pantaloni palazzo – spiega Antignani – sono must have che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di una donna, soprattutto nelle stagioni fredde come l'autunno". Dopo anni in a cui a regnare sono stati i pantaloni skinny, ormai i modelli larghi sono i più cool, lo dimostrano i look in passerella con pantaloni palazzo che abbiamo visto da Valentino e Miu Miu, passando per Hermes e Stella McCartney.

Su quali modelli puntare e quali sono gli abbinamenti di tendenza?

"In autunno punterei su modelli in tessuto doppio e caldo, da indossare con cinture in vita e abbinati con scarpe rigorosamente basse, come sneakers o mocassini. Attenzione all'orlo: deve essere sempre super lungo! Il colore preferito per la stagione fredda? Senza dubbio il blu navy e il marrone scuro".

Il pantalone palazzo di Valentino abbinato alle sneaker

Un pantalone palazzo marrone di Hermes

Un pantalone palazzo marrone di Stella McCartney

Un pantalone palazzo di Miu Miu abbinato a scarpe basse

Il blazer oversize con pantaloni dal tessuto uguale

Sui blazer da scegliere quest'autunno la stylist non ha dubbi: i modelli devono avere "spalle esagerate e doppiopetto", mentre sulle varianti più cool da avere specifica: "attenzione al fit, il blazer deve essere davvero oversize, come se l'aveste rubato dall'armadio di lui". Varianti simili con maxi spalle candenti le abbiamo viste da Vivienne Westwood e sulla passerella di Jil Sander, mentre Ralph Lauren ed Etro puntano soprattutto sul look full print, decorando i completi con stampe a quadretti check.

Come abbinare il blazer oversize?

"Quest'anno lo preferisco sempre abbinato con il pantalone in coordinato, il tutto declinato nelle classiche stampe del menswear, come principe di Galles, tartan e check".

Il blazer con fantasia coordinata al pantalone di Etro

Blazer con spalle extra large di Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood