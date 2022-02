Coco Chanel e Christian Dior, una serie tv racconta la rivalità più famosa (e chic) della moda La serie tv si intitola “The New Look” e racconta l’ascesa di Christian Dior nella Parigi del dopoguerra. Nel cast ci saranno Ben Mendelsohn e Juliette Binoche.

A cura di Beatrice Manca

Nella storia della moda c'è uno spartiacque che ha cambiato per sempre il concetto di femminilità e di eleganza: è il 1947, quando Christian Dior presenta a Parigi la sua collezione Haute Couture Primavera/Estate. La guerra è finita e le donne hanno voglia di tornare a splendere, dopo anni a fare economia e a cucire insieme gli scampoli di panno: Dior le stupisce con gonne voluminose, tessuti preziosi e colorati, giacche corte e affusolate per esaltare la vita stretta. È il New Look, come lo chiamerà la stampa. Oggi, oltre mezzo secolo dopo, la vicenda del grande couturier viene raccontata in una nuova serie firmata Apple Studios intitolata, appunto, The New Look. Lo show è ancora in fase di produzione, ma sono già stati scelti gli attori che interpreteranno i protagonisti, Christian Dior e Coco Chanel.

La storia di Christian Dior diventa una serie tv

La storia scritta, prodotta e diretta da Todd A. Kessler, racconterà la vita di Christian Dior come se fosse un thriller: sullo sfondo, la Parigi che resisteva agli orrori della seconda guerra mondiale e iniziava a rinascere. Tanto geniale quanto introverso e scaramantico, Dior è morto a 52 anni per un malore improvviso: in meno di vent'anni il suo lavoro cambiò per sempre il volto della moda francese, insidiando il trono di Mademoiselle Coco. Nella serie, Coco Chanel avrà il volto dell'attrice francese Juliette Binoche, mentre Dior sarà interpretato da Ben Mendelsohn. Lo show verrà interamente girato a Parigi, ma il progetto è ancora in fase di pre produzione, per cui non è ancora stata ufficializzata la data di uscita.

Christian Dior con le sue creazioni

La "rivalità" stilistica tra Dior e Chanel

Christian Dior e Coco Chanel avevano due visioni opposte dello stile, ma insieme hanno cambiato per sempre la storia della moda. Una pragmatica, rigorosa, concreta. L'altro elegante, sofisticato, magniloquente. Una voleva vestire le donne in modo che fossero libere di muoversi, tra giacche in tweed e abiti eri, l'altro voleva renderle sinuose, riconoscibili, glamour: vita sottile, gonne voluminose, fantasie floreali. Entrambi puntavano a dominare l'alta moda francese, incalzati dallo scorrere del tempo e dall'emergere di una nuova generazione di creativi: oggi le case di moda da loro fondate sono ancora due pilastri della moda, desiderati e ammirati in tutto il mondo.