Clizia Incorvaia col bikini “al contrario”: in vacanza segue il trend della stampa bandana Clizia Incorvaia è in vacanza con Paolo Ciavarro e i figli e ha approfittato di un pomeriggio soleggiato per sfoggiare l’ennesimo look balneare. Col suo micro bikini “al contrario” ha seguito il trend della stampa bandana.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia sta vivendo un'estate davvero magica: da pochi mesi è diventata mamma per la seconda volta, ha messo al mondo il piccolo Gabriele, il figlio nato dall'amore con Paolo Ciavarro, e non potrebbe essere più felice. Per lei niente vacanze oltreoceano, ha preferito tornare in Sicilia, la sua terra natale, così da godersi il totale relax in famiglia. Nonostante la pausa lavorativa, continua a essere attivissima sui social ed è proprio sul suo profilo che ha rivelato il nuovo look balneare all'insegna del glamour e della sensualità: ecco cosa ha indossato per il pomeriggio alle prese con la tintarella.

Il due pezzi bandana di Clizia Incorvaia

L'estate volge al termine ma sono ancora molte le star che si stanno godendo la pausa lavorativa in location da sogno. Clizia Incorvaia è tra queste, anche se in Sicilia "gioca in casa". È proprio qui che si è trasferita con Paolo Ciavarro e i suoi due figli, Nina e Gabriele, con i quali si immortala spesso sui social. Nelle ultime ore ha attirato l'attenzione dei fan con l'ennesimo look glamour: per gli ultimi giorni di vacanza ha seguito il trend della stampa bandana indossando un micro bikini nero e bianco. La sua particolarità? Il reggiseno a triangolo sembra essere indossato "al contrario", anche se in verità si tratta di un modello che ha cominciato a spopolare fin dall'inizio dell'estate.

Clizia Incorvaia con la collana di conchiglie

La Incorvaia ha così rivelato la forma fisica impeccabile a pochi mesi dal parto, dando prova che basta impegno e costanza per dire addio ai chili accumulati in gravidanza. Il suo segreto? Sta seguendo un allenamento "ormonale", ovvero un workout personalizzato che analizza le reazioni del suo corpo di fronte specifici esercizi. Clizia ha inoltre lasciato sciolti e ondulati i lunghissimi capelli biondi, trasformandosi così in una vera e propria principessa. L'accessorio a cui non riesce a rinunciare? La collana di conchiglie che ha fatto impazzire tutti negli scorsi anni.