La vacanza di Clizia Incorvaia in Salento: quanto costa la masseria immersa nella natura Clizia Incorvaia sta trascorrendo le vacanze in una tipica masseria pugliese immersa in un magnifico scenario naturalistico. Scopriamo quanto costa il suo soggiorno nel relais.

A cura di Clara Salzano

Clizia Incorvaia sta trascorrendo le sue vacanze in Puglia col compagno Paolo Ciavarro e il figlio Gabriele. La coppia sta girando il Salento per esplorare luoghi meravigliosi e strutture d'eccellenza. Per il loro soggiorno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno scelto una tipica masseria pugliese immersa in un magnifico scenario naturalistico. Scopriamo quanto costa una notte nel loro relais.

Clizia Incorvaia in piscina al Relais Masseria Capasa

Non è ancora finita l'estate per Clizia Incorvaia. La nota influencer si trova in vacanza in Salento, nel Relais Masseria Capasa, a Martano. Si tratta di un'antica dimora costruita nel 1746 e oggi diventata un relais di lusso.

La piscina del Relais Masseria Capasa

Il Relais Masseria Capasa nasce come residenza nobiliare. In seguito a diversi interventi di ristrutturazione architettonica la villa oggi accoglie gli ospiti in una struttura che ha conservato l'originario splendore e alcuni elementi storici come il forno a legna, l'antico caminetto e parte delle mura storiche.

Il giardino del Relais Masseria Capasa

Il Relais, che può essere riservata anche come villa privata con 16 posti letto, comprende sei stanze da letto con bagno, tutte differenti, un ampio giardino, cucina e spazi comuni, oltre a una piscina suggestiva.

Gli interni del Relais Masseria Capasa

Gli spazi all'interno sono caratterizzati dalla tipica pietra chiara leccese e arredati con eleganza moderna che si mescola alla tradizione.

L’esterno del Relais Masseria Capasa

Dalle immagini condivise sui social da Clizia Incorvaia non sappiamo se la coppia abbia usufruito privatamente dell'intera villa o se abbiamo optato per una delle camere dell'albergo. Il costo per affittare l'intera villa è di circa 720 euro a notte a settembre.