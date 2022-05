Chlöe Sevigny, sposa anti convenzionale: con l’abito trasparente è ancora la regina delle it girl L’attrice e icona di stile Chloë Sevigny si è sposata (per la seconda volta) con il gallerista Siniša Mačković: non ha scelto l’abito in atelier ma… direttamente dalle sfilate Primavera/Estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

foto di Brianna Capozzi via Instagram @chloessevigny

It girl prima delle it girl, attrice e icona di stile: Chloë Sevigny in fatto di moda non ha mai sbagliato un colpo. Lo scrittore Jay Mcinerney la definì "la ragazza più interessante del mondo" e oggi Sevigny è di diritto "la sposa più interessante del mondo". L'attrice ha sposato il gallerista Siniša Mačković in Connecticut sfoggiando un abito couture semi trasparente, un trionfo di tulle completato da un mazzo di calle bianche al posto del tradizionale bouquet. Per il matrimonio si è cambiata due volte d'abito, regalando ad amici e parenti una festa da manuale con sculture di ghiaccio e sigarette regalate personalizzate per gli ospiti. Non ci sono dubbi: è ancora lei la più chic tra le influencer!

Chloë Sevigny sceglie l'abito da sposa dalle sfilate di alta moda

In realtà, Chloë Sevigny e Siniša Mačković si erano già sposati in segreto in municipio a New York. Due anni dopo, con l'incubo del Covid alle spalle, l'icona di stile ha deciso di ripetere la cerimonia in chiesa a Darien, in Connecticut, con amici e parenti. Nonostante gli stilisti avrebbero fatto a gara per crearle l'abito da sposa, Chloe Sevigny non ha scelto un tradizionale abito da una collezione bridal: è entrata in chiesa con un abito haute couture preso direttamente dalla sfilata Primavera/Estate 2022 di Jean Paul Gaultier. Gli abiti da sposa sono i capi d'abbigliamento meno sostenibili del mondo: il procedimento di lavorazione è lungo e complesso e vengono indossati una sola volta nella vita. Sevigny invece ha fatto una scelta anti convenzionale, con un abito da sera non espressamente da sposa.

Jean Paul Gaultier by Glenn Martens, sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2022

L'abito, disegnato dal genio ribelle di Glenn Martens, è una nuvola di tulle increspato ad arte sul corpo. Rispetto al look di sfilata, Sevigny ha limitato le trasparenze con una sottogonna ricamata, ma l'effetto è comunque mozzafiato. Il (due volte) marito invece indossava un impeccabile completo scuro di Bottega Veneta, disegnato da Matthieu Blazy. Al posto del tradizionale bouquet, la sposa teneva in mano un mazzo di calle bianche: si può essere più chic?

Chloé Sevigny sposa Siniša Mačković

Ma non è finita qui: Sevigny, aiutata dalla stylist Haley Wollens si è cambiata tre volte d'abito, sfoggiando prima una creazione firmata Loewe e poi una tuta aderente in pizzo bianco di Mugler per concludere i festeggiamenti. Per tutta la sera la sposa ha tenuto i capelli raccolti in un semplice chignon basso, puntando sulla semplicità. Le foto del ricevimento testimoniano che Chloë Sevigny è ancora l'it girl da seguire (e copiare): una tavolata con fiori freschi, sculture di ghiaccio e ciotole di sigarette personalizzate offerte agli ospiti (da accendere rigorosamente con un fiammifero). Al termine del ricevimento la coppia di sposi è salita in una Mercedes decappottabile vintage. Noblesse oblige.