Chiara Francini come un cartoon: la divisa militare si fa colorata (e coi bottoni disegnati) Ospite di Domenica In, Chiara Francini è tornata sul tema della maternità già affrontato a Sanremo. In trasmissione ha sfoggiato un look coloratissimo.

Scegliendola come co-conduttrice, Amadeus ha fatto centro. Chiara Francini è stata uno dei volti più apprezzati, del Festival di Sanremo da poco concluso. L'attrice ha debuttato sul palco dell'Ariston portando spontaneità, ironia e simpatia. Si è confermata una professionista talentuosa, ma si è dimostrata anche una donna capace di raccontarsi in modo autentico. Il suo toccante monologo sulla maternità ha svelato il suo lato più intimo e fragile: Chiara Francini si è messa a nudo affrontando un tema delicato, con profondità e un pizzico di amara ironia. Ospite di Domenica In è tornata sull'argomento: è stata invitata in trasmissione dalla padrona di casa Mara Venier e ha sfoggiato uno dei suoi coloratissimi look.

Chiara Francini parla ancora di maternità

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Chiara Francini ha spiegato come è nato il monologo portato al Festival di Sanremo, con cui ha conquistato il cuore di tutti. L'attrice è tornata quindi sul tema della maternità, su quella sofferenza silenziosa e quella sensazione di inadeguatezza che provano tante donne continuamente giudicate per il fatto di non essere madri. Il toccante testo è nato proprio riflettendo sulle domande che sopraggiungono a una certa età.

"Il monologo parla di questo senso di colpa che ci rimbomba fin da subito. Perché ti chiedi: e se non divento mamma sono sbagliata?" ha detto l'attrice. La 43enne nella serata che l'ha vista protagonista all'Ariston, ha indossato le creazioni di un brand che rappresenta in pieno il suo stile eccentrico e colorato. Si è affidata alla stessa Maison anche per colorare lo studio di Domenica in.

Il look arcobaleno di Chiara Francini

Chiara Francini si è nuovamente affidata a Moschino, per la puntata di Domenica In di cui è stata ospite. La Maison l'ha vestita in occasione del Festival di Sanremo: l'attrice ha sfoggiato look pensati appositamente per lei da Jeremy Scott. Si è imposta come una vera diva contemporanea tra cuori, fiori e velluto: elegante e romantica, ma al tempo stesso giocosa. Il brand mette perfettamente in risalto il suo animo eccentrico, la sua vena spumeggiante e ironica.

Per l'appuntamento domenicale con Mara Venier ha puntato su una camicia in twill di seta con stampa effetto trompe l'œil e dettagli military. Costa 575 euro. L'ha abbinata a un paio di pantaloni lilla caratterizzati dagli stessi elementi. Costano 497,50 euro. Per completare il look ha scelto un paio di vistose scarpe Le Silla in raso fucsia con plateau e tacco a stiletto: sul sito ufficiale del marchio costano 572 euro. Immancabili, per un ulteriore tocco colorato e prezioso, i gioielli: si è affidata a Le Crivelli, la boutique milanese che l'ha accompagnata anche nell'avventura sanremese.