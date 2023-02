Dove vive Chiara Francini: la casa dell’attrice con pareti floreali Nell’attesa di vedere l’attrice e presentatrice tv Chiara Francini alla co-conduzione della serata delle cover del Festival di Sanremo 2023, accanto ad Amadeus, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Chiara Francini

Chiara Francini sarà una delle co-conduttrici accanto ad Amadeus al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio al teatro Ariston. Dopo aver riscosso successi come attrice, in numerose serie tv e film, e presentatrice tv con Drag Race Italia, la 43enne di origine toscana condurrà la serata dei duetti con Amadeus. Scopriamo dove abita Chiara Francini e com'è fatta la sua casa.

Chiara Francini

Dove vive Chiara Francini

Chiara Francini è nata a Firenze nel 1979 ed è cresciuta a Campi Bisenzio, in provincia del capoluogo toscano, dove, sin da bambina, ha coltivato la passione per la recitazione. Dopo la laurea in lettere all'Università di Firenze, muove i suoi primi passi nel cinema proprio in Toscana recitando anche in film di Leonardo Pieraccioni e molti altri.

Chiara Francini in cucina

Chiara Francini per lavoro ha scelto di trasferirsi a Roma, dove vive con i suoi tre gatti. Sono varie le immagini che condivide dalla sua abitazione e soprattutto con i suoi amici felini che hanno ispirato anche uno dei suoi libri.

Com'è fatta la casa di Chiara Francini

C'è sempre l'albero di Natale a casa di Chiara Francini, come ha dichiarato più volte anche l'attrice toscana, che vive in un appartamento a Roma con suggestivi pavimenti antichi e vivace carta da parati floreale alle pareti.

Chiara Francini in salotto

I fiori decorano le pareti della casa di Chiara Francini ma anche la tavola e il letto della camera della famosa attrice che ama utilizzare molti prodotti della designer Lisa Corti per portare in casa allegria e colore.

la cabina armadio di Chiara Francini

La famosa attrice di origine toscana condivide numerosi video della sua quotidianità, ed è stato possibile notare alcuni dettagli della sua casa durante la pandemia quando tutti siamo stati costretti a casa. L'appartamento della co-conduttrice del festival di Sanremo 2023 gode di una magnifica vista sui tetti di Roma e l'attrice può contare anche su una comoda cabina armadio in casa.

La vista da casa di Chiara Francini

Non sappiamo di preciso dove si trovi l'abitazione di Chiara Francini ma dalle immagini condivise sui social è evidente la grande personalità dell'attrice che traspare nei dettagli della sua casa.