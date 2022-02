Chiara Ferragni rivela il segreto del nude look: sotto le calze a rete indossa gli slip “invisibili” Chiara Ferragni è tornata a postare delle foto della sua ultima Paris Fashion Week e ancora una volta ha fatto scalpore. Ha ricordato il suo nude look con le calze a rete, lasciando intravedere gli slip “invisibili” usati per dare vita al discusso effetto vedo-non vedo.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate il nude look che Chiara Ferragni aveva sfoggiato durante la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture? Qualche settimana fa aveva fatto non poco scalpore con il suo cappotto "col seno" ma il dettaglio che in pochi immaginavano è che sotto non portava nulla, solo un paio di audaci calze a rete. Nelle ultime ore l'influencer è tornata a provocare i fan, lo ha fatto riproponendo proprio una foto di quell'outfit, ma questa volta ha pensato bene di rivelare il segreto usato per dare vita al tanto discusso "effetto nudo". Sebbene al primo sguardo pare che non abbia gli slip, basta fare lo zoom per capire il "trucco".

Il nude look di Chiara Ferragni

Il ricordo della Paris Fashion Week è ancora vivido nella mente di Chiara Ferragni e, sarà perché non vede l'ora di tornare alle sfilate o perché semplicemente voleva aggiungere un tocco hot al suo venerdì sera, ma la cosa certa è che ha postato un vecchio ricordo di quell'esperienza. Ha riproposto il nude look con reggiseno nero, tacchi a spillo e calze a rete, scrivendo nella didascalia semplicemente "Unposted from Paris". Nello scatto l'imprenditrice posa accanto alla finestra con la mano sul fianco, lo sguardo rivolto dritto in camera e la gamba in primo piano spostata in avanti, così da coprire le parti intime.

Chiara Ferragni in Schiaparelli con le calze a rete in vista

Il trucco per "nascondere" l'intimo

Al primo sguardo sembra che Chiara Ferragni non abbia gli slip (era proprio questo il dettaglio che aveva voluto lasciar credere nella precedente foto), ma basta fare lo zoom per scoprire la verità. Indossa un micro tanga "invisibile", ovvero color carne, con delle sottilissime striscette laterali e un pezzo di tessuto microscopico che le copre "il necessario" sul davanti. Insomma, prima di urlare allo scandalo sarebbe bene informarsi, il più delle volte le star che propongono dei nude look simili sui social o sui palcoscenici internazionali si servono regolarmente di questo piccolo trucco. In quante prenderanno ispirazione da Chiara e utilizzeranno l'intimo invisibile nella loro quotidianità?