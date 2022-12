Chiara Ferragni per i 30 anni di Valentina è rock: alla festa di compleanno indossa le maxi zeppe Chiara Ferragni era tra gli invitati alla festa per i 30 anni della sorella Valentina e per l’occasione ha puntato tutto su un look rock. Pantaloni di pelle stringati, ombelico in vista e maxi zeppe: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri Valentina Ferragni ha compiuto 30 anni e, dopo aver spento le candeline a casa allo scoccare della mezzanotte, in serata ha organizzato una maxi festa con gli amici. Tra gli invitati non poteva che esserci anche la sorella Chiara accompagnata dal marito Fedez (mentre i piccoli Leone e Vittoria sono rimasti a casa). Tra le due è andata in scena una vera e propria sfida a colpi di stile: se da un lato la festeggiata ha puntato sullo sparkling con un "ventaglio" di cristalli sull'abito, l'imprenditrice ha preferito un outfit decisamente più rock con maxi zeppe, ombelico in vista e pantaloni di pelle con stringhe al posto dell'abbottonatura.

Il look rock di Chiara Ferragni

Niente abiti da sera, paillettes o minigonne, per i 30 anni di Valentina sua sorella Chiara Ferragni si è trasformata in una vera e propria motociclista. Ha mixato glamour e rock abbinando un micro crop top bianco di cashmere di Federica Tosi incrociato sul seno (e portato senza intimo) a un paio di pantaloni di pelle, per la precisione un modello aderentissimo come un leggings con zip gold sui fianchi e sensuali stringhe al posto dei bottoni. Sebbene quest'ultimo fosse a vita alta e "nascondesse" l'ombelico, la micro t-shirt era così corta da lasciare in bella vista gli addominali scolpiti che da sempre la contraddistinguono.

Le sorelle Ferragni

Chiara Ferragni e la passione per le zeppe

A completare il tutto non potevano mancare le scarpe must del momento: gli stivali con la zeppa. Ha scelto un modello a tronchetto in pelle nera con il tacco oversize e un maxi rialzo sul davanti. Non è mancato il make-up smokey eyes che ha reso ancora più aggressivo il total look, mentre per quanto riguarda i gioielli si è limitata a sfoggiare i bracciali d'oro rigidi a cui non rinuncia quasi mai. Insomma, Chiara riesce a farsi notare anche quando non è lei la protagonista del party: chi tra le tre sorelle Ferragni vince il premio di più stilosa della serata?