video suggerito

Chiara Ferragni passione vintage: la vacanza a Londra tra foto analogiche e maxi bag griffata Chiara Ferragni è volata a Londra per un’importante fiera d’arte contemporanea: per una giornata dedicata alle gallerie più importanti al mondo ha sfoderato la macchina analogica e una borsa griffata super lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta trascorrendo il weekend a Londra. Dopo essere tornata alla Milano Fashion Week partecipando all'evento conclusivo della settimana della moda, i CNMI Awards 2024. Nel frattempo l'imprenditrice è volata in Grecia dove ha aperto un pop store ad Atene di Chiara Ferragni Brand dedicato ai prodotti beauty e make up, mentre lo scorso weekend ha trascorso due giorni tra amici e famiglia in uno splendido wine resort. Dopo una settimana tra musei e impegni di lavoro, Ferragni è volata a Londra insieme agli amici del cuore.

Chiara Ferragni, weekend a Londra alla fiera d'arte

Weekend all'insegna dell'arte per Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha trascorso un sabato a Regent's Park a Frieze Master, uno degli appuntamenti della settimana dell'arte, insieme a Frienze London, dedicata ai collezionisti dell'arte contemporanea. Tra gli appassionati, i collezionisti e i critici che hanno partecipato all'apertura, c'era anche l'influencer che ha potuto ammirare i capolavori delle principali gallerie internazionali approfittando anche per scattare qualche foto con la macchina analogica. In linea con il trend nostalgia con tanto di ritorno di ogni oggetto cult degli anni Novanta, Ferragni ha trascorso l'estate fotografando paesaggi fotografando tutto con la macchina fotografica analogica.

Chiara Ferragni con la macchina analogica

Quanto costa la borsa griffata matelassé di Chiara Ferragni

Se la macchina fotografica analogica è uno degli accessori a cui non può rinunciare, Chiara Ferragni continua sempre a curare i suoi look in maniera impeccabile. Al maglioncino in lana grigia abbina una mini gonna a pieghe sui toni dell'azzurro tenue: a completare il look, poi, una maxi borsa matelassé. Chiara Ferragni sfoggia un cappotto lungo a quadri sui toni del verde abbinati a un paio di anfibi matelassé proprio come la maxi borsa firmata Chanel. Si tratta di un modello davvero raro da trovare: quello a spalla Classic Flap XXL nera. La versione pre-owned viene venduta a 17.953 euro.

Leggi anche Chiara Ferragni in un wine resort per il weekend: quanto costa la vacanza nel castello tra i vigneti

Chiara Ferragni con la maxi borsa Chanel