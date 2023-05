Chiara Ferragni in topless: il selfie in perizoma è un manifesto di libertà Chiara Ferragni è tornata a provocare i followers con un nuovo selfie in topless. Ha posato con indosso solo un perizoma ma la cosa che in pochi sanno è che dietro il nudo si nasconde un preciso messaggio.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è impegnatissima sul fronte lavorativo ma non per questo dimentica i suoi followers, anzi è proprio a loro che nelle ultime ore ha lanciato l'ennesima provocazione. È tornata a posare in topless e, come prevedeva, ha scatenato la reazione indignata degli haters. "Non sei elegante", "Ti senti davvero libera così?", "Hai oltrepassato il muro della pudicizia": questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto lo scatto in perizoma dell'imprenditrice. Probabilmente, però, l'obiettivo era proprio questo: un donna in Italia può davvero fare ciò che vuole col proprio corpo oppure si ritroverò sempre ad affrontare una serie di giudizi non richiesti?

Il selfie in topless di Chiara Ferragni

Al motto di "Selfie allo specchio", Chiara Ferragni si è immortalata in topless poco prima di dare il via ai preparativi per l'uscita con gli amici. Non ha avuto paura di posare senza veli con indosso semplicemente un perizoma di cotone bianco. Si è coperta il seno con la mano e ha rivelato sia gli addominali scolpiti che il lato b e la schiena nuda attraverso il riflesso dello specchio. Niente tacchi, niente foto ritocco e niente artifici: a farla da protagonista è lo sguardo fiero di Chiara, una donna che si sente libera e "senza vergogna", una donna che crede fortemente nell'uguaglianza di genere e che è diventata paladina delle lotte femministe.

Chiara Ferragni posa in intimo

Chiara Ferragni e la lotta alle convenzioni

Non è la prima volta che Chiara Ferragni posa in topless sui social, anzi, da qualche anno a questa parte si serve delle foto in slip sia per ribellarsi alle convenzioni e ai tabù, sia per celebrare la bellezza del corpo femminile. Non ha alcun problema con la nudità, basti pensare al fatto che è stata la prima a portare un "corpo nudo" a Sanremo, e usa la sua notorietà per lanciare un importante messaggio a tema body positivity. L'imprenditrice vuole far capire a tutti che innanzitutto una donna è libera di fare ciò che vuole col proprio corpo. Come se non bastasse, è necessario dire addio alla vergogna e "abbracciare" i propri difetti, non avendo paura di rivelarli e di trasformarli nel simbolo della propria unicità.